«Бавария» разгромила «Штутгарт»

«Бавария» одержала победу над «Штутгартом» в матче 2-го тура чемпионата Германии.
Штутгарт, стадион «Мерседес-Бенц Арена»
«Штутгарт» - «Бавария» 0:3 (0:1)
Голы: Горецка 37, Левандовски 62, Мюллер 76
«Штутгарт»: Цилер, Павар, Баумгартль, Аого, Инсуа, Маффео, Аскасибар, Кастро (Аколо 78), Гентнер (Дидави 64), Донис (Томми 57), Гомес
Главный тренер: Коркут Тайфун.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Мюллер (Толиссо 80), Горецка, Алькантара, Левандовски, Рибери (Гнабри 77), Роббен (Хамес 77)
Главный тренер: Ковач Нико.
Судья: Осмерс Харм.
В 1-м туре «Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом».