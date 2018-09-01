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«Бавария» разгромила «Штутгарт»

вчера, 21:27
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Штутгартом» в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Штутгарт, стадион «Мерседес-Бенц Арена»

«Штутгарт» - «Бавария» 0:3 (0:1)
Голы: Горецка 37, Левандовски 62, Мюллер 76

«Штутгарт»: Цилер, Павар, Баумгартль, Аого, Инсуа, Маффео, Аскасибар, Кастро (Аколо 78), Гентнер (Дидави 64), Донис (Томми 57), Гомес
Главный тренер: Коркут Тайфун.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Мюллер (Толиссо 80), Горецка, Алькантара, Левандовски, Рибери (Гнабри 77), Роббен (Хамес 77)
Главный тренер: Ковач Нико.

Судья: Осмерс Харм.

В 1-м туре «Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
вчера в 23:50
Очень хороший матч! С победой
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 23:32
Думаю что это последний сезон. Хотя...
ndedov
ndedov
вчера в 23:03
Поздравляем с победой
schollistar
schollistar
вчера в 22:43
Горецка очень понравился. Мюллер возвращается. Есть еще Хамес, Коко, Гнабри. У Ковача непростая задача выбрать основной состав.
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:34
Время идет а Рибери и Роббен все в основе бегают, на сколько их хватит?
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:31
Лева хорошо сыграл, но опять же на фоне Штутгарта
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 22:27
Очень классно сыграл Леон. А так,всех с победой. А Ману,весь матч курил.
pomor45
pomor45
вчера в 22:10
Бавария снова рулит, но 3:0 всё-таки не разгром, а минимально крупный выигрыш. Полагаю, что была бы верной градация: 1:0 - минимальный выигрыш; 2:0 - выигрыш; 3:0 -минимально крупный выигрыш; 4:0 - крупный выигрыш; далее - разгром.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 21:40
Отомстили за 1:4. Хамеса надо в основе выпускать.
anyway
anyway
вчера в 21:31
повар не смог
Palex
Palex
вчера в 21:29
Вроде Мюллер начинает себя прежнего показывать.
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