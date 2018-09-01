«Реал» разгромил «Леганес»

«Реал» одержал победу над «Леганесом» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Сантьго Бернабеу»
«Реал» - «Леганес» 4:1 (1:1)
Голы: Бэйл 17, Бензема 50, Бензема 61, Рамос 66 (пенальти) - Каррильо 24 (пенальти)
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Бэйл (Лукас 85), Асенсио (Себальос 78), Модрич (Иско 62), Бензема
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Сиовас, Сильва, Гумбау, Перес, Эль-Жар (Эн-Несери 70), Эрасо (Весга 70), Майкл Сантос (Ролан 81), Каррильо
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
Предупреждения: Модрич 3, Майкл Сантос 27
Судья: Хайме Латре Сантьяго.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Реал» одержал победу над «Жироной».
Теперь мы знаем кто слабое звено.
И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что?
Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
Теперь мы знаем кто слабое звено.
И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что?
Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
У Бенза поперло и это здорово!
С победой Реал!
У Бенза поперло и это здорово!
С победой Реал!