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«Реал» разгромил «Леганес»

вчера, 23:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Леганесом» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Мадрид, стадион «Сантьго Бернабеу»

«Реал» - «Леганес» 4:1 (1:1)
Голы: Бэйл 17, Бензема 50, Бензема 61, Рамос 66 (пенальти) - Каррильо 24 (пенальти)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Бэйл (Лукас 85), Асенсио (Себальос 78), Модрич (Иско 62), Бензема
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Сиовас, Сильва, Гумбау, Перес, Эль-Жар (Эн-Несери 70), Эрасо (Весга 70), Майкл Сантос (Ролан 81), Каррильо
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.

Предупреждения: Модрич 3, Майкл Сантос 27

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Реал» одержал победу над «Жироной».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 01:13
Реал выиграл этот матч в более спокойном темпе чем предыдущий, порадовал Бенз хотя он хет трик мог сделать, Бэйл как всегда на уровне, Асенсио стабильно зарабатывает пенальти и асисты, а вот с игры жду от него больше голов, пендали в исполнении Рамоса пока безошибочны, Куртуа так же был в норме, остальные на уровне. Реал мог выиграть и покрупнее, если бы использовал еще 3-4 голевых момента. Болел Реала с победой поздравляю.
iNels
iNels
сегодня в 01:08
MescиБОГ:
Этот "груз" золотую бутсу получил. Он забил за прошлый сезон больше чем Салах и Роналду,но продажный УЕФА это почему-то не заметил. Пока Рон месяцами балластом на поле был, Месси хет-трики раздавал налево и направо.
"Месси хет-трики раздавал налево и направо"

ну че, сколько трофеев за пределами испании принесло?)
амурец
амурец
сегодня в 00:56
На классе ожидаемо, Реал с победой
MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 00:54
95-shishani-95:
А почему сверху счет 2-1 поставили, и ссылка идет на другой матч?
там наверное реальный счет матча, два мяча еще Перес купил ,поменять не успели
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:50
barc-f.:
Похоже без Роналду Реал играет гораздо лучше. А вот Ювентус буксует. Теперь мы знаем кто слабое звено. И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что? Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
По ЗМ 10,12, года тоже бы не помешало расследование, но главный автор двух этих ЗМ-Еся Блаттер уже откупился.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:50
А почему сверху счет 2-1 поставили, и ссылка идет на другой матч?
MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 00:40
Барс-ф снова в топе. Мальвина Жменя, где вы , ау?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:38
не ,Спартак уносит шумно и долго ,а вот Мессибоги гаснут как звездочки)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 00:38
Какой 12 лет назад ? Последний сезон Рауля , когда он дубль сделал и пас отдал . Реал 4-1 выиграл . Тогда Рауль показал кто батя Интесие Хави Месси , после его ухода расслабились вы
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 00:36
Ожидаемо, с победой Реал! Бенза вроде прорывать начало, ждём соперников по солидней Леганеса и посмотрим, что покажет Реал!
MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 00:30
MALOVAR:
барс ф всегда появляется до 1/4 ЛЧ и потом его ветром уносит
Так же как унесло Спартак из ЛЧ?)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:25
барс ф всегда появляется до 1/4 ЛЧ и потом его ветром уносит
MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 00:24
iNels:
а может барсе тоже аргентинский груз сбросить, чтобы наконец преодолеть 1/4 в лч?)
Этот "груз" золотую бутсу получил. Он забил за прошлый сезон больше чем Салах и Роналду,но продажный УЕФА это почему-то не заметил. Пока Рон месяцами балластом на поле был, Месси хет-трики раздавал налево и направо.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 00:20
Рауль и Зидан:
А что Барса ? Из прошлого года с 4 игр два поражения Реалу , одна победа когда у Реала был кризис , а когда форму набрали , отскочили за счёт судьи
ну да отскочили в меньшинстве . я вообще образно имел введу. в последний раз реал громил барсу 12лет назад 4:1 и все, дальше уже уже барса громила
iNels
iNels
сегодня в 00:15
barc-f.:
Похоже без Роналду Реал играет гораздо лучше. А вот Ювентус буксует. Теперь мы знаем кто слабое звено. И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что? Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
а может барсе тоже аргентинский груз сбросить, чтобы наконец преодолеть 1/4 в лч?)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 00:05
Также у тебя продолжает бомбить )))
FERIS
FERIS
сегодня в 00:04
barc-f.:
Похоже без Роналду Реал играет гораздо лучше. А вот Ювентус буксует. Теперь мы знаем кто слабое звено. И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что? Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
Реал с Роном взял три ЛЧ подряд!
А твой месся смотрел финалы по телеку)
NOVA
NOVA
сегодня в 00:04
barc-f.:
Похоже без Роналду Реал играет гораздо лучше. А вот Ювентус буксует. Теперь мы знаем кто слабое звено. И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что? Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
не понятно за что гномику давали?? а с ронам все понятно!! просто зря ушел!!
FERIS
FERIS
сегодня в 00:03
Реал с победой!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:03
Реал выигрывает и без Роналду и без Зидана, золотые мячи нужно забрать у Роналду и отдать Пересу
NOVA
NOVA
сегодня в 00:02
ну может тьфу-тьфу-тьфу и раскроется Бенз и Бэйл без рона!!! а так с победой Короли Мира!!! так держать и удачи!!!
Abverin
Abverin
сегодня в 00:02
Ожидаемый результат.
Abverin
Abverin
сегодня в 00:01
Ожидаемый результат.
kiendjin
kiendjin
вчера в 23:59
Lifefoot:
Да у него раздвоение личности!
Я бы тебе рассказал да меня повяжут за изнасилование твоей сливочной психики..
аха-ха)
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 23:58
Перес все купил агы гы гы
Lifefoot
Lifefoot
вчера в 23:57
juvenale:
конечно буксует, три победы из трех хахахаха
да ты погоди, Княгиня тут бунт поднимет и осадит его за такие комментарии))
juvenale
juvenale
вчера в 23:55
barc-f.:
Похоже без Роналду Реал играет гораздо лучше. А вот Ювентус буксует. Теперь мы знаем кто слабое звено. И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что? Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
конечно буксует, три победы из трех хахахаха
Крестовский баклан
Крестовский баклан
вчера в 23:55
barc-f.:
Похоже без Роналду Реал играет гораздо лучше. А вот Ювентус буксует. Теперь мы знаем кто слабое звено. И непонятно почему он имеет 5 ЗМ . За что? Пора ФИФА провести на то счет расследование.)
За что? За трусы и шампунь
Lifefoot
Lifefoot
вчера в 23:54
Рауль и Зидан:
Какая телка кенджик ? Не принимай правую и левую руку за телку
Да у него раздвоение личности!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 23:54
Ты лучше нам расскажи , как у тебя первое сентября прошло , познакомился с учителями ?)
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