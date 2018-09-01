«Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Парма, стадион «Эннио Тардини»
«Парма» - «Ювентус» 1:2 (1:1)
Голы: Жервиньо 32 - Манджукич 2, Матюиди 58
«Парма»: Сепе, Гобби, Гальоло, Алвеш, Якопони, Барилла, Стюак , Ригони (Дейола 60), Ди Гаудио (Чераволо 79), Инглезе, Жервиньо (да Крус 61)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Пьянич (Джан 70), Хедира (Дибала 78), Роналду, Манджукич, Бернардески (Дуглас Коста 55)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Пьянич 12, Бернардески 40, Ригони 45+1, Куадрадо 89
Судья: Довери Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Лацио».
Всех болельщиков с победой!
Всех болельщиков с победой!
Когда он ушёл, ты осталась одна
Он бросил тебя, он бросил тебя
Он тебе сказал, что ты не нужна )))
Не грусти, родная. Позвани армянину )))
Когда он ушёл, ты осталась одна
Он бросил тебя, он бросил тебя
Он тебе сказал, что ты не нужна )))
Не грусти, родная. Позвани армянину )))