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«Ювентус» одержал победу над «Пармой»

вчера, 23:23
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Парма, стадион «Эннио Тардини»

«Парма» - «Ювентус» 1:2 (1:1)
Голы: Жервиньо 32 - Манджукич 2, Матюиди 58

«Парма»: Сепе, Гобби, Гальоло, Алвеш, Якопони, Барилла, Стюак , Ригони (Дейола 60), Ди Гаудио (Чераволо 79), Инглезе, Жервиньо (да Крус 61)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Пьянич (Джан 70), Хедира (Дибала 78), Роналду, Манджукич, Бернардески (Дуглас Коста 55)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Пьянич 12, Бернардески 40, Ригони 45+1, Куадрадо 89

Судья: Довери Даниэле.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Лацио».

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Все комментарии
MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 01:04
Опять Ювентус еле-еле с помощью судей и как мне кажется денег выигрывает игру, а не с помощью суперпупербомбардира, обладателя 5 зм
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:45
Поздравляю Ювентус с победой
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 00:35
Португальский дайвер: Нет пенальти нет голов))))
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 00:33
Про зм можно уже забыть Роналду.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:26
С победой .
Sully
Sully
сегодня в 00:23
что-то Рейнальду забить не может.
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
сегодня в 00:21
Понятное дело, новый клуб ,новый стиль игры, итальянский язык ,не удивлюсь если Роналду забьет 5 мячей всего лишь в чемпионате Италии за сезон.
feris1
feris1
сегодня в 00:20
Барсуки просто смешные,скоро ваш карлик вообще в Китай мигрирует и будите всем скопом смотреть китайский чемпионат)
3ton
3ton
сегодня в 00:13
роналду сегодня уже играл?
juvenale
juvenale
сегодня в 00:10
Рауль и Зидан:
На 4 матча а не на 8 . Он первую половину сезона слабо начинает в последнее время , но на вторую уничтожать начинает . Он в том году в первой половине сезона , 4 гола что ли забил , во второй 20
ну главное чтоб в лч забивал
iNels
iNels
сегодня в 00:08
юве даже играть не надо, чтобы 3 очка набирать) просто вышли, че-то потоптались, бац-бабац - 2:1
FERIS
FERIS
сегодня в 00:07
Посмотрим как барселонские будут петь,когда Рон к весне начнёт забивать пачками,а может быть и раньше.
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 00:05
FERIS:
Петухи болеют и играют в барселоне.
Прежде чем мне что-то писать,руки мой с мылом,гeeлюб.
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 00:03
Великий Князь:
Зашёл с победой старого друга поздравить?
В целом поздравляю с победой)
Geo Rgia
Geo Rgia
сегодня в 00:03
Ыинал это другон там и рубин обыграет юве ,проклят в финале юве столько финалов проиграт наверно ванга прокляла)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 00:03
На 4 матча а не на 8 . Он первую половину сезона слабо начинает в последнее время , но на вторую уничтожать начинает . Он в том году в первой половине сезона , 4 гола что ли забил , во второй 20
FERIS
FERIS
сегодня в 00:02
волгoдoн:
Мгновенно стучат горбатые. Видите ли кристину петухом называть не по правилам сайта)
    Geo Rgia
    Geo Rgia
    сегодня в 00:02
    Ыинал это другон там и рубин обыграет юве ,проклят в финале юве столько финалов проиграт наверно ванга прокляла)
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 00:00
    волгoдoн:
    Комнатный император,привет) Ну как там португальская шмapa? Все ждет Фрозиноне?)
    Зашёл с победой старого друга поздравить?
    FERIS
    FERIS
    вчера в 23:58
    Ювентус с победой!
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 23:58
    волгoдoн:
    Комнатный император,привет) Ну как там португальская шмapa? Все ждет Фрозиноне?)
    Здарова.

    А ты что без угла своего что ли?) Бомжуешь?)

    Дождёмся фрозиноне, поглядим.
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 23:58
    Geo Rgia:
    Это кто говорит тот кто в первые в историе обыграл юве в плей офф за щот купленного пенальти?))не смеши мой усы)
    Барса вставляла в финале в три ствола..Аха-ха)
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 23:56
    Великий Князь:
    Спать ложись, никто тебя не любит. Не раскатывай губу. Аха-ха)
    Комнатный император,привет) Ну как там португальская шмapa? Все ждет Фрозиноне?)
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 23:56
    Великий Князь:
    И лишь их лучший "игрок" со свистком спас королевский зад, поставив левый пеналь. При том, что Чакыр в Турине из двух стопудовых не назначил ни одного.
      Великий Князь
      Великий Князь
      вчера в 23:53
      волгoдoн:
      Привет,картофельный любитель заднеприводных. Пока твои молитвы не проходят)
      Спать ложись, никто тебя не любит. Не раскатывай губу. Аха-ха)
      Geo Rgia
      Geo Rgia
      вчера в 23:53
      Это кто говорит тот кто в первые в историе обыграл юве в плей офф за щот купленного пенальти?))не смеши мой усы)
      Geo Rgia
      Geo Rgia
      вчера в 23:52
      Подождите победы есть разагреются не переживаите а мадридисты и каталонцы в лч ждем вас с нетерпением !устроим вам угадай мелодию!значит никакой игры у юве да?до встречи !
      kiendjin
      kiendjin
      вчера в 23:52
      juvenale:
      хахха Платини Баджо Зидан Недвед Буффон )))это только за последние 30 лет)))толсто набрасываешь
      Смотрите на пожанитесь..АХа-ха)
      raulmadrid_007
      raulmadrid_007
      вчера в 23:50
      Geo Rgia:
      Не соглашусь,на одного игрока юве никогда не играл и не будет такую тупость не зделают никогда юве всегда в командный футбол играл всегда и щас не тоже не исключение !роналду свое забет но только ему пыхать мячи никто не будет юве так не играет главное победа что и делает команда а кто забет не важно
      Это ты сейчас о купленных скудетто.Где покупалось все единой командоф и командным духом.Не смеши ЮВе это денежный проект - был есть и будет всегда.Футбол это прикрытие и обертка.
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT
      вчера в 23:49
      Пока португальский танцор без голов,а у Рамоса уже 2
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