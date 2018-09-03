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Дель Пьеро: «Модрич справедливо признан лучшим игроком сезона»

сегодня, 17:17

Легендарный игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал тот факт, что хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом прошлого сезона. Дель Пьеро также пожурил португальца Криштиану Роналду, который решил не ехать на гала-вечер, узнав, что он не станет лауреатом главного приза.

Я понимаю разочарование Криштиану, но Модрич заслужил эту награду. Он провел отличный сезон за клуб и сборную, поэтому всё справедливо. Роналду тоже провел отличную кампанию. На месте португальца я бы тоже расстроился, но не ехать на мероприятие - это уже совсем другое дело.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 18:52
Однозначно!! Модрич классный игрок но не более . Он играл в лиге как и вся команда ничем особо не выделяясь. Так же как Кроос, Марсело, варан , Бейл и другие! А вот Рон другое дело он тянул всю команду , впрочем как и во все другие годы! Забил 15 мячей. Конечно эту награду так же как и ЗМ Он должен получить , но никак не модрич!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:30
Да не)
Рано еще говорить об этом.
Я думаю, что в этом году будет настоящая заруба за зм)
juvenale
juvenale
сегодня в 18:13
Летучий-Голландец.:
Это похвально конечно, но сказать пару слов это так трудно.. Я точно не знаю, поздравил он Луку или нет, я этого не видел Зато я читал нападки его агента. Да и Алессандро же не просто так заговорил.. я боюсь себе представить, что будет, если зм дадут Модричу.
ну если Модричу дали награду лучшему игроку ЛЧ,то считай ЗМ у него в кармане
juvenale
juvenale
сегодня в 18:12
Бред...уже ходят слухи,что Перес надавил на уефа,чтобы дали награду Модричу..Играл бы Роналду в Реале,снова бы все награды получил.Кросс,Марсело и Роналду получше его были в лч
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 17:58
Летучий-Голландец.:
Да мне плевать дадут зм Модричу или нет, зачем мне за него переживать? Тут скорее за Рона нужно.. а то мало ли. Руки на себя еще наложит. Агент не просто так крякнул, поверь мне. Мог бы опровергнуть
..."руки на себя наложит"....улыбнуло!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 17:51
Да мне плевать дадут зм Модричу или нет, зачем мне за него переживать?
Тут скорее за Рона нужно.. а то мало ли. Руки на себя еще наложит.
Агент не просто так крякнул, поверь мне. Мог бы опровергнуть
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:48
Летучий-Голландец.:
Это похвально конечно, но сказать пару слов это так трудно.. Я точно не знаю, поздравил он Луку или нет, я этого не видел Зато я читал нападки его агента. Да и Алессандро же не просто так заговорил.. я боюсь себе представить, что будет, если зм дадут Модричу.
Это мненее его агента. Не значит что Рон также думает. ЗМ Модричу не дадут, не бойся. Его уже отметили этой наградой значит ЗМ будет у Рона. Рибери тоже этот приз давали, а ЗМ Рону. И сейчас так же будет. Криш обделеным не остаенется в отличии от гнома.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 17:46
Это похвально конечно, но сказать пару слов это так трудно..
Я точно не знаю, поздравил он Луку или нет, я этого не видел
Зато я читал нападки его агента.
Да и Алессандро же не просто так заговорил.. я боюсь себе представить, что будет, если зм дадут Модричу.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:40
Летучий-Голландец.:
Удивлен, что португалец так поступил. Тем более столько лет играли вместе за Реал) Вместо того, чтобы порадоваться за друга, устроил нытье..
Рон не поехал туда потому что сосредоточен на Ювентусе. Он тежело работает и ему не до церемоний всяких. Рон старается как можно лучше адаптироватся к италянскому футболу и быстрее начать забевать голы в Серии А.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 17:36
Все правильно сказал Дель Пьеро
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 17:25
Удивлен, что португалец так поступил.
Тем более столько лет играли вместе за Реал)
Вместо того, чтобы порадоваться за друга, устроил нытье..
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 17:21
Кстати , после отделение Франц футбола и УЕФА , то это главная награда . ЗМ это все го лишь мнение журнала франц футбол
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