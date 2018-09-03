Дель Пьеро: «Модрич справедливо признан лучшим игроком сезона»

Легендарный игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал тот факт, что хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом прошлого сезона. Дель Пьеро также пожурил португальца Криштиану Роналду, который решил не ехать на гала-вечер, узнав, что он не станет лауреатом главного приза.
Я понимаю разочарование Криштиану, но Модрич заслужил эту награду. Он провел отличный сезон за клуб и сборную, поэтому всё справедливо. Роналду тоже провел отличную кампанию. На месте португальца я бы тоже расстроился, но не ехать на мероприятие - это уже совсем другое дело.
Рано еще говорить об этом.
Я думаю, что в этом году будет настоящая заруба за зм)
Рано еще говорить об этом.
Я думаю, что в этом году будет настоящая заруба за зм)
Тут скорее за Рона нужно.. а то мало ли. Руки на себя еще наложит.
Агент не просто так крякнул, поверь мне. Мог бы опровергнуть
Тут скорее за Рона нужно.. а то мало ли. Руки на себя еще наложит.
Агент не просто так крякнул, поверь мне. Мог бы опровергнуть
Я точно не знаю, поздравил он Луку или нет, я этого не видел
Зато я читал нападки его агента.
Да и Алессандро же не просто так заговорил.. я боюсь себе представить, что будет, если зм дадут Модричу.
Я точно не знаю, поздравил он Луку или нет, я этого не видел
Зато я читал нападки его агента.
Да и Алессандро же не просто так заговорил.. я боюсь себе представить, что будет, если зм дадут Модричу.
Тем более столько лет играли вместе за Реал)
Вместо того, чтобы порадоваться за друга, устроил нытье..
Тем более столько лет играли вместе за Реал)
Вместо того, чтобы порадоваться за друга, устроил нытье..