Дель Пьеро: «Модрич справедливо признан лучшим игроком сезона»

сегодня, 17:17

Легендарный игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал тот факт, что хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом прошлого сезона. Дель Пьеро также пожурил португальца Криштиану Роналду, который решил не ехать на гала-вечер, узнав, что он не станет лауреатом главного приза.