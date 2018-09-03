Куртуа: «Уровень „Реала“ выше, чем у „Челси“»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сравнил уровень нынешнего клуба с лондонским «Челси», за который он выступал ранее.
На тренировках видно, что уровень команды очень высок. Каждый день убеждаюсь в том, что Рамос - лучший центральный защитник в мире. Уровень «Реала» выше, чем у «Челси».
Напомним, что Куртуа перешел в «Реал» в августе этого года.
но факты и статистика штуки упрямые.
Реал Мадрид-это вышка европейского и мирового футбола.
но факты и статистика штуки упрямые.
Реал Мадрид-это вышка европейского и мирового футбола.
Да и Ковачич не безусловный игрок основы, по крайней мере он первый в очереди на замену в матче. Не преувеличивай его способности, игрок он неплохой, но в прошлой игре к примеру, был одним из худших.
Да и Ковачич не безусловный игрок основы, по крайней мере он первый в очереди на замену в матче. Не преувеличивай его способности, игрок он неплохой, но в прошлой игре к примеру, был одним из худших.
Будет хороший флешмоб)))
Будет хороший флешмоб)))