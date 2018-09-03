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Куртуа: «Уровень „Реала“ выше, чем у „Челси“»

сегодня, 17:47

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сравнил уровень нынешнего клуба с лондонским «Челси», за который он выступал ранее.

На тренировках видно, что уровень команды очень высок. Каждый день убеждаюсь в том, что Рамос - лучший центральный защитник в мире. Уровень «Реала» выше, чем у «Челси».

Напомним, что Куртуа перешел в «Реал» в августе этого года.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 18:51
Подлизнул пэрэсу
Gelious
Gelious
сегодня в 18:45
vastudio:
И потому играл за Атлетико?)))) Аааа...там ближе наверно тётя жила))
Он в аренде был. И в то время не было еще настолько принципиальным противостояние это. Уж точно не для болел Реала (в т.ч. и по себе знаю). Плюс нужно понимать, что у игроков зачастую нету выбора с арендой. Их просто сбагривают и все. Такое ощущение, будто за противников Реала по ЛЧ намного лучше играть.
vastudio
vastudio
сегодня в 18:42
Gelious:
Он с детства болеет за Реал. Там пруфы газеты пропалили.
И потому играл за Атлетико?)))) Аааа...там ближе наверно тётя жила))
Gelious
Gelious
сегодня в 18:41
vastudio:
И уехал в Мадрид исключительно ради детей....типа поближе к ним...Фууу....Потом наверно убежит в ПСЖ, потому что там бабушка живёт.
Он с детства болеет за Реал. Там пруфы газеты пропалили.
vastudio
vastudio
сегодня в 18:40
И уехал в Мадрид исключительно ради детей....типа поближе к ним...Фууу....Потом наверно убежит в ПСЖ, потому что там бабушка живёт.
311
311
сегодня в 18:29
Началось! Сиди да помалкивай, Челси из тебя большого человека сделал!)
No problem
No problem
сегодня в 18:22
Уважуха Синим,
но факты и статистика штуки упрямые.
Реал Мадрид-это вышка европейского и мирового футбола.
Медив
Медив
сегодня в 18:21
Рауль и Зидан:
Станет , тем более Модрич уже лыжи намылил )
Обида игроков - страшная штука, ее не стоит недооценивать. На Челси обижена половина футболистов в мире, которые при первом удобном случае вспоминают, как к ним плохо относились, держали на лавке и какое счастье больше никогда не играть за клуб... Так что я знаю о чем говорю:)
juvenale
juvenale
сегодня в 18:20
да ладно
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 18:16
Станет , тем более Модрич уже лыжи намылил )
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 18:15
Ну я понял , и сразу переделал коммент )
Медив
Медив
сегодня в 18:14
Рауль и Зидан:
Вернете через год , на топ уровне )
Вернуть то можно, не факт что он от этого тренироваться станет
Медив
Медив
сегодня в 18:13
Рауль и Зидан:
Вернете через год , на топ уровне )
А Баркли был кем до этого? По факту, они втроем с Лофтусом усадили Сеска, причем даже не на скамейку, а на поезд в МЛС...
Да и Ковачич не безусловный игрок основы, по крайней мере он первый в очереди на замену в матче. Не преувеличивай его способности, игрок он неплохой, но в прошлой игре к примеру, был одним из худших.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 18:06
Вернете через год , на топ уровне )
Медив
Медив
сегодня в 18:03
Ковачич говорил другое:)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 17:55
На то он и Реал!!!
dimagas1
dimagas1
сегодня в 17:54
Болелы Атлетико тебя уже ждут и закупили 10000 игрушек в виде крысы)))
Будет хороший флешмоб)))
Alista
Alista
сегодня в 17:51
А разве в этом кто-то сомневался?
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