Куртуа: «Уровень „Реала“ выше, чем у „Челси“»

сегодня, 17:47

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сравнил уровень нынешнего клуба с лондонским «Челси», за который он выступал ранее.

На тренировках видно, что уровень команды очень высок. Каждый день убеждаюсь в том, что Рамос - лучший центральный защитник в мире. Уровень «Реала» выше, чем у «Челси».

Напомним, что Куртуа перешел в «Реал» в августе этого года.