Футбольный агент и адвокат Джулио Дини, помогавший Лучано Спаллетти, когда тот возглавлял «Зенит», прокомментировал переход экс-хавбека «Ювентуса» Клаудио Маркизио в петербургский клуб.

Это идеальная сделка для обеих сторон, состоявшаяся благодаря знакомству Маркизио со спортивным директором «Зенита» Рибалтой, который ранее работал в «Ювентусе».

У Маркизио будет возможность играть на высоком уровне, демонстрируя свои навыки в Лиге Европы, где «Зенит» чувствует себя очень уверенно.

Этот клуб также силён в домашнем чемпионате. Его возглавляет Семак, монстр российского футбола, который до этого добился отличных результатов в «Уфе». Это тренер школы Спаллетти, он был одним из его игроков, а затем помогал ему в «Зените» в качестве ассистента.

Маркизио сделал правильный выбор для продолжения своей карьеры на самом высоком уровне. Он выбрал менее выгодный вариант с финансовой точки зрения, но более амбициозный со спортивной. В «Зените» он сосредоточится на достижении больших целей.