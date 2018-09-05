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Агент: «Перейдя в „Зенит“, Маркизио выбрал не деньги, а футбол»

сегодня, 06:33

Футбольный агент и адвокат Джулио Дини, помогавший Лучано Спаллетти, когда тот возглавлял «Зенит», прокомментировал переход экс-хавбека «Ювентуса» Клаудио Маркизио в петербургский клуб.

Это идеальная сделка для обеих сторон, состоявшаяся благодаря знакомству Маркизио со спортивным директором «Зенита» Рибалтой, который ранее работал в «Ювентусе».

У Маркизио будет возможность играть на высоком уровне, демонстрируя свои навыки в Лиге Европы, где «Зенит» чувствует себя очень уверенно.

Этот клуб также силён в домашнем чемпионате. Его возглавляет Семак, монстр российского футбола, который до этого добился отличных результатов в «Уфе». Это тренер школы Спаллетти, он был одним из его игроков, а затем помогал ему в «Зените» в качестве ассистента.

Маркизио сделал правильный выбор для продолжения своей карьеры на самом высоком уровне. Он выбрал менее выгодный вариант с финансовой точки зрения, но более амбициозный со спортивной. В «Зените» он сосредоточится на достижении больших целей.

Ранее спортдиректор «Зенита» Хавьер Рибалта отметил, что Маркизио с самого начала переговоров был очень заинтересован в переходе в «Зенит».

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Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 07:06
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 06:55
Большой шутник агентура
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 06:55
Скорее, он выбрал и то, и то.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 06:50
Это точно, выбирая между бенфикой и порту, он пошел на меньшую зарплату в Зенит, потому что он хочет играть.

Зенит Чемпион!!!
mikysss
mikysss
сегодня в 06:46
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 06:38
    Семак уже " монстр" ! Страшно, кем он станет, если что-то выиграет ! А насчет " выбрал амбициозный спортивный и т. д." просто смешно. " Амбициозный" был в Юве, а в Зените четвертьфинал ЛЕ ( если повезет). Вот и все амбиции.
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