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Шоу: «В 2015-м году я чуть не лишился одной ноги»

сегодня, 04:53

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о возможных последствиях травмы, полученной им в матче Лиги чемпионов с ПСВ в 2015-м году. После подката защитника Эктора Морено Люк получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Восстановление заняло десять месяцев.

Я буду лжецом, если скажу, что никогда не думал о том, чтобы перестать играть в футбол. Однако вокруг меня было много близких людей, которые помогли мне через это пройти.

Я чуть не потерял ногу после того матча. Я действительно был очень близок к тому, чтобы остаться без ноги. Я узнал об этом от своего врача только на седьмой месяц после травмы.

Но теперь меня это не беспокоит. Я чувствую себя очень сильным, и моя правая нога такая же, как была до повреждения.

Шоу также отметил, что годы, проведённые в МЮ в качестве игрока запаса, закалили его.

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