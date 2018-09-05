Шоу: «В 2015-м году я чуть не лишился одной ноги»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о возможных последствиях травмы, полученной им в матче Лиги чемпионов с ПСВ в 2015-м году. После подката защитника Эктора Морено Люк получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Восстановление заняло десять месяцев.

Я буду лжецом, если скажу, что никогда не думал о том, чтобы перестать играть в футбол. Однако вокруг меня было много близких людей, которые помогли мне через это пройти.

Я чуть не потерял ногу после того матча. Я действительно был очень близок к тому, чтобы остаться без ноги. Я узнал об этом от своего врача только на седьмой месяц после травмы.

Но теперь меня это не беспокоит. Я чувствую себя очень сильным, и моя правая нога такая же, как была до повреждения.