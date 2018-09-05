Хонда: «Было бы круто сыграть против Болта в чемпионате Австралии»

Полузащитник «Мельбурн Виктори» и главный тренер сборной Камбоджи Кейсуке Хонда прокомментировал возможность сыграть против легендарного спринтера Усэйна Болта в матче чемпионата Австралии. Напомним, сейчас ямайский легкоатлет тренируется с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс» и недавно сыграл свой первый матч в профессиональном футболе.

Когда я подписывал свой контракт с «Мельбурн Виктори», то не знал, что Болт тоже будет играть в Австралии.

Было бы круто встретиться с ним на футбольном поле.

Сейчас я думаю о сборной Камбоджи. Хочу передать им весь свой футбольный опыт. Я должен изменить футбол в Камбодже – это моя первостепенная задача. Хотя, конечно, мне будет непросто этого добиться.