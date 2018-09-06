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«Тоттенхэм» может остаться на «Уэмбли» до конца сезона

сегодня, 09:24

«Тоттенхэм» обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой разрешить им проводить домашние матчи на «Уэмбли» до 15 декабря.

Как утверждают в клубе, «шпоры» надеются переехать на свою новую арену еще до этой даты, а продление договора с FA - просто перестраховка на случай, если новый стадион вдруг не будет готов. 

Однако у чиновников лиги другое мнение. Они полагают, что стадион не достроят до нового года, поэтому могут обязать «Тоттенхэм» зимой продлить договор об аренде «Уэмбли» до конца сезона-2018/19.

Напомним, что новая арена «шпор» получит название «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

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Все комментарии
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp
сегодня в 10:13
sparxx2:
Именно на пункте БЕЗОПАСНОСТЬ никогда не стоит экономить: ни денег на аренду, ни времени. Многие пишут "пора возвращаться в родные стены на Уайт Харт Лейн". Нету больше тех стен и для многих футболистов сейчас Уэмбли более свой и родной чем новый стадион ШПОР. Очень верю и надеюсь что на новом стадионе команда начнёт писать новую, ещё более успешную историю клуба !!!! Не хотелось бы однозначно повторять судьбу соседей которые после переезда с Library на EMPTYrates вообще никакущие.....
Тебе не кажется, что просто чиновники ФА хотят деньги с аренды срубить? Поэтому придираются к безопасности, хотя если там действительно существуют проблемы с безопасностью, то рисковать, конечно не стоит, новый Хиллсборо или Эльзель никому не нужны.
sparxx2
sparxx2
сегодня в 09:52
Именно на пункте БЕЗОПАСНОСТЬ никогда не стоит экономить: ни денег на аренду, ни времени. Многие пишут "пора возвращаться в родные стены на Уайт Харт Лейн". Нету больше тех стен и для многих футболистов сейчас Уэмбли более свой и родной чем новый стадион ШПОР. Очень верю и надеюсь что на новом стадионе команда начнёт писать новую, ещё более успешную историю клуба !!!!
Не хотелось бы однозначно повторять судьбу соседей которые после переезда с Library на EMPTYrates вообще никакущие.....
Zimmer
Zimmer
сегодня в 09:27
Пусть остаётся.
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