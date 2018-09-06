«Тоттенхэм» может остаться на «Уэмбли» до конца сезона

сегодня, 09:24

«Тоттенхэм» обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой разрешить им проводить домашние матчи на «Уэмбли» до 15 декабря.

Как утверждают в клубе, «шпоры» надеются переехать на свою новую арену еще до этой даты, а продление договора с FA - просто перестраховка на случай, если новый стадион вдруг не будет готов.

Однако у чиновников лиги другое мнение. Они полагают, что стадион не достроят до нового года, поэтому могут обязать «Тоттенхэм» зимой продлить договор об аренде «Уэмбли» до конца сезона-2018/19.

Напомним, что новая арена «шпор» получит название «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»