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Озил назвал по пять лучших игроков «Арсенала» и «Реала»

сегодня, 11:08

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил назвал по 5 лучших, по его мнению, футболистов «канониров» и «Реала». Озил имеет опыт выступления в обоих этих клубах.

В «Арсенале» это Анри, Пирес, Бергкамп, Юнгберг и вратарь Симен. Это моя команда легенд «Арсенала».

Что касается «Реала», то назову Зидана, Роналду, Рамоса, Рауля... Это четыре игрока. А пятый - Касильяс. Эти футболисты провели много матчей за клуб и выигрывали со «сливочными» трофеи.

Я мог бы упомянуть Роберто Карлоса, Гути и Роналдо, но я с ними не играл. Хотя в прошлом у «Реала» тоже были замечательные футболисты.

Напомним, что ранее Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии. 

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