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Зинченко: «Украина могла забить чехам намного больше»

сегодня, 09:40
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал итоги матча Лиги Наций против команды Чехии (2:1).

На мой взгляд, могли раньше забить победный гол, чтобы не оттягивать этот вопрос до последних минут. И забить намного больше, чем два мяча.

Большое спасибо нашим болельщикам, потому что было такое ощущение, что мы играем не в Чехии, а дома. Мы хорошо изучили чехов, создали много моментов, но надо работать над реализацией, чтобы не доводить развязку до последних минут.

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Все комментарии
удав
удав
сегодня в 09:58
конечно было ощущение что играете как дома - пол украины уже на заработки в европу уехало, теперь у вас "везде как дома"
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