Зинченко: «Украина могла забить чехам намного больше»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал итоги матча Лиги Наций против команды Чехии (2:1).

На мой взгляд, могли раньше забить победный гол, чтобы не оттягивать этот вопрос до последних минут. И забить намного больше, чем два мяча.

Большое спасибо нашим болельщикам, потому что было такое ощущение, что мы играем не в Чехии, а дома. Мы хорошо изучили чехов, создали много моментов, но надо работать над реализацией, чтобы не доводить развязку до последних минут.