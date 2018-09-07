Дибала присоединится к сборной Аргентины позже из-за личных проблем

сегодня, 16:54

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала присоединится к команде чуть позже, поскольку у него возникли некие личные проблемы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Лионель Скалони.

Дибала отпросился у меня, сославшись на личные проблемы, и мы пошли ему навстречу. Думаю, важнее, чтобы Пауло разобрался со своими делами, чем держать его в команде. Он пропустит матч с Гватемалой, как и Икарди. Мауро останется в запасе, я хочу дать ему отдохнуть.

Аргентина 8 сентября сыграет товарищеский матч с Гватемалой, а 12 сентября - с Колумбией.