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«Динамо» Брест: «Стараемся прояснить ситуацию с Марадоной»

сегодня, 14:25

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала информацию о том, что Диего Марадона, занимающий в клубе должность председателя правления, накануне заключил контракт с мексиканским «Дорадос», став главным тренером команды.

После приезда и посещения матча Марадона покинул Брест. После этого несколько раз назначалась дата возвращения Диего, но по инициативе его менеджеров она сдвигалась. Пока приехать ещё раз в Брест у Марадоны не получилось. На этой неделе мы его ждали и продолжаем ждать. Вокруг этого человека ходит очень много слухов, поэтому мы не уверены, что новость о его назначении в мексиканский клуб не является одним из них.

Сейчас мы ждём ответа менеджеров, чтобы прояснить ситуацию. Она для нас также неожиданная. Подтверждающих документов нет ни с нашей, ни с их стороны. Сложно сказать, может ли это быть менеджерскими играми, ведь слухи о Марадоне появляются каждую неделю. Грозит ли Марадоне финансовый штраф за такую смену работы? Я не юрист. Будем решать вопросы по мере их поступления. Сейчас мы об этом речи не ведём.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:46
Гоните его в шею ,это животное !
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 14:44
Мозгов у вас нет, раз связались с этим уродом.
Alladins
Alladins
сегодня в 14:28
Брест бортанули искусно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:27
Зачем он нужен Бресту?
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