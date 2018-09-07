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Усманов может купить «Чарльтон»

сегодня, 17:45

Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность покупки «Чарльтона». Ранее сообщалось, что Усманов также заинтересован в инвестировании денег в ливерпульский «Эвертон», а также ряд клубов из Германии и Италии.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:06
Вот ведь 16и.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:05
По нему Магадан давно плачет!
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 18:01
а почему он не поддерживает отечественного производителя
mangox13
mangox13
сегодня в 17:54
Тогда уж лучше Амкар
drug01
drug01
сегодня в 17:47
Лучше наших покупай?
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