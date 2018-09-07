Усманов может купить «Чарльтон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность покупки «Чарльтона». Ранее сообщалось, что Усманов также заинтересован в инвестировании денег в ливерпульский «Эвертон», а также ряд клубов из Германии и Италии.
|Лига Наций 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Азербайджан
|-:-
|Косово
|-
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|-
|21:45
|сегодня
|Италия
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|Польша
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|Турция
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|Россия
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|Албания
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|Израиль
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|Румыния
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|Литва
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|Сербия
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|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|18:00
|3’
|Россия (до 21)
|0:0
|Египет (до 21)
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|21:45
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|Шотландия
|-:-
|Бельгия
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Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность покупки «Чарльтона». Ранее сообщалось, что Усманов также заинтересован в инвестировании денег в ливерпульский «Эвертон», а также ряд клубов из Германии и Италии.