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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.67 3.71 5.95
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
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Дзюба догнал Сычева по числу голов за сборную России

сегодня, 00:02
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Артем Дзюба догнал Дмитрия Сычева по голам за национальную команду. Сегодня Дзюба отличился в матче 1-го тура Лиги Наций против сборной Турции. Для форварда этот гол стал 15-м за сборную.

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PrizraK27
PrizraK27
сегодня в 00:26
и че?
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