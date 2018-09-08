Дзюба догнал Сычева по числу голов за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба догнал Дмитрия Сычева по голам за национальную команду. Сегодня Дзюба отличился в матче 1-го тура Лиги Наций против сборной Турции. Для форварда этот гол стал 15-м за сборную.
|Лига Наций 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Северная Ирландия
|-:-
|Босния и Герцеговина
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Швейцария
|-:-
|Исландия
|1.67
|3.71
|5.95
|19:00
|сегодня
|Финляндия
|-:-
|Венгрия
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Беларусь
|-:-
|Сан-Марино
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Англия
|-:-
|Испания
|3.02
|3.22
|2.68
|21:45
|сегодня
|Эстония
|-:-
|Греция
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Люксембург
|-:-
|Молдавия
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|02:30
|сегодня
|США
|-:-
|Бразилия
|-
|-
|-
|03:00
|сегодня
|Венесуэла
|-:-
|Колумбия
|-
|-
|-
|05:00
|сегодня
|Мексика
|-:-
|Уругвай
|3.43
|3.24
|2.3
Нападающий сборной России Артем Дзюба догнал Дмитрия Сычева по голам за национальную команду. Сегодня Дзюба отличился в матче 1-го тура Лиги Наций против сборной Турции. Для форварда этот гол стал 15-м за сборную.