Жоржиньо: «Зелински преследовал меня по всему полю»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо пошутил, что не может избавиться от польского хавбека Петра Зелински даже после ухода из «Наполи», где они играли вместе. В пятницу сборные команды сыграли вничью (1:1) в первом туре Лиги Наций. И Жоржиньо, и Зелински забили по мячу.

Зелински преследовал меня по всему полю, вообще не обращал внимания на других игроков. Во втором тайме он был заменен, поскольку больше не мог этого выносить, но и его сменщик держался рядом со мной.

Когда твой соперник игнорирует матч, а следит исключительно за тобой, остается только создавать пространство для партнеров по команде.