Рамос: «На сегодняшний день я хорошего мнения об Энрике»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча Лиги Наций против команды Англии опроверг слухи о том, что находится в напряжённых отношениях с новым главным тренером национальной команды Луисом Энрике, который ранее возглавлял «Барселону».

В последние годы сборная Испании несколько снизила планку, и нашей задачей является восстановить то, что раньше приводило нас к победам. Нас ждёт серьёзный вызов, и тренер, и игроки хотят снова побеждать. У нас есть амбиции и мы хотим продемонстрировать, что надеемся снова влюбить весь мир в нашу команду.

До этого момента я не был знаком с Луисом Энрике лично, но первые впечатления были положительны, независимо от того, что я мог думать о нём раньше.

У меня не было чувства, что в раздевалке сборной есть какие-то проблемы. Отдельные СМИ пытались нас разобщить, потому что мы два человека с характером. Но у нас обоих одна и та же цель. На сегодняшний день я могу сказать об Энрике, как о человеке, только положительное.

После завершения карьеры я бы хотел иметь возможность сказать, что был игроком основы при всех тренерах.