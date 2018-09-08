Зелински: «Очень многообещающая игра сборной Польши»

Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелински поделился мнением о матче против Италии в рамках 1-го тура Лиги Наций (1:1).

Мы рады, что сыграли хороший матч. Это выглядело очень многообещающе, мы с большим оптимизмом смотрим в будущее.

Я должен был забивать ещё раньше! Это был удар с 7 метров, это должен был быть гол! Доннарумма потащил этот удар, но, скорее, это была моя недоработка, чем потрясающий сейв Джанлуиджи. К счастью, мне удалось забить со второй попытки, которая была сложнее первой.

Это был действительно хороший старт сборной Польши с новым тренером.