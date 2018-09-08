Бонуччи: «Это хорошо, что Роналду не сыграет против сборной Италии»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Наций против Польши (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Португалией.

Есть сожаления относительно количества неточных передач, которые мы сегодня сделали. Мы все должны действовать хладнокровнее. Нас, защитников, это тоже касается. Мы ошибались во время развития атак, и это позволило сборной Польши провести несколько опасных контратакующих выпадов.

Эти технические ошибки я связываю с тем, что у нас было огромное желание проявить себя. Мы должны меньше суетиться и безрассудно бросаться в атаку, чтобы делать разницу в счёте.

Надеемся, что со следующего матча мы начнём прогрессировать. После этой ничьей мы больше не можем рисковать.

Криштиану Роналду – это феномен, так что хорошо, что его не будет. Но Португалия – это действующие чемпионы Европы, их нельзя недооценивать. Мы отправимся туда с пониманием, что это только начало нашего пути, однако у нас есть всё необходимое, чтобы сделать этот путь позитивным.