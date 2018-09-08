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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.76 3.23 2.91
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Бонуччи: «Это хорошо, что Роналду не сыграет против сборной Италии»

сегодня, 07:19
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Наций против Польши (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Португалией.

Есть сожаления относительно количества неточных передач, которые мы сегодня сделали. Мы все должны действовать хладнокровнее. Нас, защитников, это тоже касается. Мы ошибались во время развития атак, и это позволило сборной Польши провести несколько опасных контратакующих выпадов.

Эти технические ошибки я связываю с тем, что у нас было огромное желание проявить себя. Мы должны меньше суетиться и безрассудно бросаться в атаку, чтобы делать разницу в счёте.

Надеемся, что со следующего матча мы начнём прогрессировать. После этой ничьей мы больше не можем рисковать.

Криштиану Роналду – это феномен, так что хорошо, что его не будет. Но Португалия – это действующие чемпионы Европы, их нельзя недооценивать. Мы отправимся туда с пониманием, что это только начало нашего пути, однако у нас есть всё необходимое, чтобы сделать этот путь позитивным.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:01
Италия - аутсайдером группы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:58
Бонуччи: «Это хорошо, что Роналду не сыграет против сборной Италии"

А радость..пляски и эйфорию Манчини по этому поводу - так вообще представить трудно....
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 07:23
И без него хватит.
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