Манчини: «В целом наши парни сработали неплохо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Наций против Польши (1:1).

Это была наша первая официальная игра [под моим руководством], поэтому мы могли допустить какие-то ошибки. Но в целом наши парни сработали неплохо.

Мы многовато ошибались при розыгрыше мяча, и это давало Польше хорошие возможности для проведения контратак. Этого они и хотели.

Что касается Балотелли, Марио должен играть, это опытный футболист, но его физическая готовность пока не на оптимальном уровне.

У нас есть много молодых футболистов, на которых мы можем положиться. Думаю, мы могли наблюдать это во втором тайме, когда мы насели на ворота соперника, и, что более важно, когда мы не так часто ошибались во время передач.