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Доннарумма: «Сборная Италии на правильном пути»

сегодня, 04:05
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подвёл итоги ничейной игры с Польшей в рамках 1-го тура Лиги Наций (1:1).

Нам нужно улучшить игру в пас и не делать столько ошибок. Мы слишком легко теряли мяч, но поработаем над этим аспектом на тренировках и попытаемся провести отличный матч с Португалией.

Нам удалось вернуться в игру, но это было непросто. Временами нам тяжеловато справляться с давлением, но мы должны оставаться единым целым и делать передачи точнее. 

Нужно немного потерпеть, но мы на правильном пути.

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