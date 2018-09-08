Доннарумма: «Сборная Италии на правильном пути»

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подвёл итоги ничейной игры с Польшей в рамках 1-го тура Лиги Наций (1:1).

Нам нужно улучшить игру в пас и не делать столько ошибок. Мы слишком легко теряли мяч, но поработаем над этим аспектом на тренировках и попытаемся провести отличный матч с Португалией.

Нам удалось вернуться в игру, но это было непросто. Временами нам тяжеловато справляться с давлением, но мы должны оставаться единым целым и делать передачи точнее.

Нужно немного потерпеть, но мы на правильном пути.