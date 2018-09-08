Мартинес: «Азар – наш капитан, он должен быть примером для остальных»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после разгрома команды Шотландии (4:0) не согласился с мнением о том, что капитан «красных дьяволов» Эден Азар не должен был слишком сильно выкладываться в товарищеской игре.

Я не вижу в этом ничего плохого. Азар переживает хорошее время, он продолжает демонстрировать тот уровень, что был у него во время ЧМ .

Когда ты являешься капитаном, ты должен устанавливать стандарт игры для своей команды. Рискованно выходить на поле, не оставляя там все свои силы.

Азар даёт нам то, что мы хотим видеть от капитана. Не думаю, что он делал что-то не так.