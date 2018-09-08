Грасия: «„Уотфорд“ - это новый „Лестер“»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия прокомментировал уверенный старт команды в новом сезоне АПЛ.
Мы хорошо начали сезон. Думаю, нас можно считать новым «Лестером». Не боюсь таких сравнений. Мы сейчас находимся наверху турнирной таблицы. Конечно, после 25-ти туров ситуация будет другой. Нам нужно просто наслаждаться моментом.
Напомним, что Грасия по итогам августа был признан лучшим тренером АПЛ.
А тут сыграли то всего ничего , так что Уотфорд и рядом пока не стоит!!!
А тут сыграли то всего ничего , так что Уотфорд и рядом пока не стоит!!!
Только Арсенал и Тоттенхэм выступили как и ожидалось. Но их от них чемпионство и не ожидалось.
Сейчас Сити, Челси, МЮ и Ливер в порядке. Более менее.
Только Арсенал и Тоттенхэм выступили как и ожидалось. Но их от них чемпионство и не ожидалось.
Сейчас Сити, Челси, МЮ и Ливер в порядке. Более менее.
Лестор в своем чемпионском сезоне не имел конкурентов,в виду того,что гиганты спали.Оказались в нужное время в нужном месте.
Лестор в своем чемпионском сезоне не имел конкурентов,в виду того,что гиганты спали.Оказались в нужное время в нужном месте.