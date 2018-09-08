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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 72’ Логотип ШвейцарияШвейцария 5:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 68’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 74’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Грасия: «„Уотфорд“ - это новый „Лестер“»

сегодня, 18:59

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия прокомментировал уверенный старт команды в новом сезоне АПЛ.

Мы хорошо начали сезон. Думаю, нас можно считать новым «Лестером». Не боюсь таких сравнений. Мы сейчас находимся наверху турнирной таблицы. Конечно, после 25-ти туров ситуация будет другой. Нам нужно просто наслаждаться моментом.

Напомним, что Грасия по итогам августа был признан лучшим тренером АПЛ.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:10
Это просто удачный старт, не более того.
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 19:31
Посмотрим, вспомним ли мы эти слова хотя б на экваторе сезона
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:21
Лестер стабильно прошел весь сезон!!! Весь сезон все , в том числе и главные претенденты, ждали , что вот , вот выскочка посыплется......ан-нет!!! Лестер выиграл заслуженно!!!
А тут сыграли то всего ничего , так что Уотфорд и рядом пока не стоит!!!
Kerri
Kerri
сегодня в 19:20
Оптимист!
Old16
Old16
сегодня в 19:19
Шара
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:08
Лестеру повезло, что в тот год все топы конкретно обделались.
Только Арсенал и Тоттенхэм выступили как и ожидалось. Но их от них чемпионство и не ожидалось.

Сейчас Сити, Челси, МЮ и Ливер в порядке. Более менее.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:06
Уотфорд-новый Лестор,до встречи с МанСити и Ливерпулем.То как они себя зарекомендовали,заставит вышеперечисленных отдельно настроиться и разгромить.
Лестор в своем чемпионском сезоне не имел конкурентов,в виду того,что гиганты спали.Оказались в нужное время в нужном месте.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:06
До финиша еще далеко.
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