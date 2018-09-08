Грасия: «„Уотфорд“ - это новый „Лестер“»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия прокомментировал уверенный старт команды в новом сезоне АПЛ .

Мы хорошо начали сезон. Думаю, нас можно считать новым «Лестером». Не боюсь таких сравнений. Мы сейчас находимся наверху турнирной таблицы. Конечно, после 25-ти туров ситуация будет другой. Нам нужно просто наслаждаться моментом.