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Йиранек: «У Чехии много травмированных, которые не сыграют с Россией»

сегодня, 00:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия19:00 Не начался

Бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором чехи отправятся в гости к команде России.

К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией. Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать. Тем не менее у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков.

Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил. Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов.

В предыдущем матче Россия обыграла Турцию в рамках Лиги Наций (2:1). 

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