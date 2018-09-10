Йиранек: «У Чехии много травмированных, которые не сыграют с Россией»

Бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором чехи отправятся в гости к команде России.

К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией. Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать. Тем не менее у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков.

Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил. Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов.