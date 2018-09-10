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Щербаченко: «Такие игроки, как Ребров, - редкость на сегодняшний день»

сегодня, 18:53

Российский тренер Федор Щербаченко поддержал голкипера «Спартака» Артема Реброва, который  потерял место в основном составе красно-белых.

Такие игроки, как Ребров, – это редкость на сегодняшний день. Он очень квалифицированный вратарь и правильный, серьезный человек. В отличие от других, которые теряют место в составе, Артем сохраняет самообладание, ведет себя конструктивно и помогает коллегам тренироваться, набирать форму, подсказывает им.

Хотел бы, чтобы руководители клубов относились к таким ветеранам с пониманием и почтением. Ведь они играют очень большую роль в раздевалке, тренировочном процессе и прогрессе молодых ребят. Мы знаем много примеров, когда люди начинали бузить и вносили нездоровую атмосферу в команду. Но это не про Реброва. Артем в этом плане молодец.

Напомним, что в начале сезона Ребров лишился звания вице-капитана «Спартака».

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Все комментарии
juchok
juchok ответил ziborock
сегодня в 19:28
А не хочешь свои фотки выложить, чтобы мы поржали?!)
вангую, он еще бриться не начал!)!)!)
viv
viv ответил Литейный 4
сегодня в 19:16
Шедевральный игруля.
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
сегодня в 19:08
Шедевральный игруля.
А не хочешь свои фотки выложить, чтобы мы поржали?!)
ошалевший
ошалевший ответил Литейный 4
сегодня в 19:05
Шедевральный игруля.
чемпион России,в отличие от лунёва,который и в лиге чемпионов то не поиграет таки похоже даже
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:02
В РПЛ много таких вратарей .
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:00
Редкий человек, позволяет своей бабе защищать себя
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:57
Шедевральный игруля.




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