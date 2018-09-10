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Яролим: «С Украиной мы играли на равных, Россия на голову сильнее нас»

сегодня, 22:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим прокомментировал поражение от команды России в товарищеском матче.

Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении. В команде не нашлось игрока, который мог бы повести ее за собой. Во втором тайме наша команда вернулась в игру, но быстро упустила нити игры и допустила такое поражение. Даже поражение от Украины не так болезненно для меня, как это.

Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо. Все моменты, которые были у наших ворот, были использованы ею на сто процентов. С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. В нашей игре было много ошибок, решения которых мы не нашли.

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Left Boy
Left Boy
сегодня в 22:40
так реально чушь ляпнул) составы сравните, на тову вышли днины какие-то)
77rust77
77rust77
сегодня в 22:39
Во хохлов он задел
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:39
Поосторожнее с такими высказываниями господин Яролим, а то на сайт Миротворец загремите.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 22:38
так вы вторым составом вышли на Россию, лол
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 22:36
Это еще Дзюба не играл.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 22:36
У Украины вы должны были выигрывать, однозначно, а России проиграли по всем статьям!!! Ну дык и Россия, не украина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Землянин
Землянин
сегодня в 22:34
Да, было весело )))
Alista
Alista
сегодня в 22:34
На голову, не на голову, но отчивостили вас знатно.
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