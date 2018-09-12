Манчини показал худший старт у руля сборной Италии за 40 лет

Старт работы в качестве главного тренера сборной Италии для Роберто Манчини нельзя назвать успешным.
Алленаторе принял команду в мае и с тех пор провел у руля сборной пять матчей, в которых «Скуадра Адзурра» набрала 5 очков. Это худший показатель для тренеров сборной Италии с середины 70-х годов, когда командой руководил Фульвио Бернардини.
При Манчини Италия обыграла Саудовскую Аравию (2:1), сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и Польшей (1:1), а также проиграла Франции (1:3) и Португалии (0:1).
Чем быстрее выгонят, тем больше компенсация.
Уроки Капеллы и Спалетти не прошли даром!!!
Чем быстрее выгонят, тем больше компенсация.
Уроки Капеллы и Спалетти не прошли даром!!!
Гы гы гы
Гы гы гы
Сколько боевых ребят погорело на лирике.....лучше и не вспоминать.
Такие рубцы сразу не рассосутся.
Время,только время.
Сколько боевых ребят погорело на лирике.....лучше и не вспоминать.
Такие рубцы сразу не рассосутся.
Время,только время.
И как-то не верится в счастливую звезду сборной Италии при нем.
И как-то не верится в счастливую звезду сборной Италии при нем.
ПРОСТО ЕЩЁ НЕ НАИГРАЛ СВЯЗИ !
ГЫ-ГЫ
ПРОСТО ЕЩЁ НЕ НАИГРАЛ СВЯЗИ !
ГЫ-ГЫ