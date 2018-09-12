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Манчини показал худший старт у руля сборной Италии за 40 лет

сегодня, 15:23

Старт работы в качестве главного тренера сборной Италии для Роберто Манчини нельзя назвать успешным.

Алленаторе принял команду в мае и с тех пор провел у руля сборной пять матчей, в которых «Скуадра Адзурра» набрала 5 очков. Это худший показатель для тренеров сборной Италии с середины 70-х годов, когда командой руководил Фульвио Бернардини.

При Манчини Италия обыграла Саудовскую Аравию (2:1), сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и Польшей (1:1), а также проиграла Франции (1:3) и Португалии (0:1).

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 16:43
На Евро в любом случае отберется!
УрсХох
УрсХох
сегодня в 16:42
Казалось бы,хуже некуда,но это же Манчини,нет такого дна,которое он не сумеет пробить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:38
Еще не конец, можно и еще ухудшить показатели.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 16:15
Странно, что назначавшие его 56ы, ожидали другого исхода. Аха-ха)
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:13
А с чего он должен показывать какие-то хорошие результаты ? Тренер - чисто клубный, причем, результат давал только с теми клубами, где играла масса НАСТОЯЩИХ звезд, не зенитовских. А тренировать сборную, или клуб, это очень большая разница, давно известно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:13
По моему мнению, не претендующему на истину в последней инстанции, неудачи сб. Италии будут продолжаться до тех пор, пока в ее составе не будут играть футболисты мирового уровня, как это было в недавнем прошлом.Именно они во многих случаях решают судьбу матча. Сейчас итальянцы - крепкая европейская команда. И только.
Любимец
Любимец
сегодня в 16:03
Он никогда и тренером то и не был, дутая распиаренная фигура! Правильно гаваривал Вася Уткин - Маникини! Но ничего мы с Зенитом еще попылим пару сезонов на багаже итальянского Фантазисты!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:01
Да, не очень здорово начал сеньор Манчини свою тренерскую карьеру на уровне сборных! По мне так он больше клубный специалист. Все в его руках, чтобы изменить ситуацию к лучшему)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:59
Манчини не глупышка какая то, он очень умный!!!
Чем быстрее выгонят, тем больше компенсация.
Уроки Капеллы и Спалетти не прошли даром!!!
kastites
kastites
сегодня в 15:50
    kastites
    kastites
    сегодня в 15:49
    Он не тренер, физрук
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 15:47
    С Зенитовским физруком они еще хлебнут горя. Какой дурак додумался его назначить?
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 15:46
    Письма в стихах от Миллера кого угодно из колеи выбьют.
    Сколько боевых ребят погорело на лирике.....лучше и не вспоминать.
    Такие рубцы сразу не рассосутся.
    Время,только время.
    Alladins
    Alladins
    сегодня в 15:44
    А чего же итальяны хотели от физрука-неудачника?
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 15:40
    Наверстает наверно
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 15:40
    Физрук типа кареры.
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 15:34
    К Зениту прикоснёшься - проклят будешь. Адвокат, Спалетти, Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини...список можно продолжать бесконечно.
    rector
    rector
    сегодня в 15:32
    Сомнительный персонаж.
    И как-то не верится в счастливую звезду сборной Италии при нем.
    удав
    удав
    сегодня в 15:32
    через пару матчей заговорит о том ,что с руководством разные взгляды, а потом еще через пару заскучает и начнет ждать предложений=)
    renamed 1
    renamed 1
    сегодня в 15:32
    после 51и никто нормально не тренирует...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:32
    НОРМАЛЬНЫЙ ФИЗРУК !
    ПРОСТО ЕЩЁ НЕ НАИГРАЛ СВЯЗИ !

    ГЫ-ГЫ
    GooSe25
    GooSe25
    сегодня в 15:31
    Дайте Роберто поработать..) просто у него проблемы с составом.. везде, кроме ман сити
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