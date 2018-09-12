Манчини показал худший старт у руля сборной Италии за 40 лет

сегодня, 15:23

Старт работы в качестве главного тренера сборной Италии для Роберто Манчини нельзя назвать успешным.

Алленаторе принял команду в мае и с тех пор провел у руля сборной пять матчей, в которых «Скуадра Адзурра» набрала 5 очков. Это худший показатель для тренеров сборной Италии с середины 70-х годов, когда командой руководил Фульвио Бернардини.

При Манчини Италия обыграла Саудовскую Аравию (2:1), сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и Польшей (1:1), а также проиграла Франции (1:3) и Португалии (0:1).