Гулиев: «В каждой игре „Ростов“ настраивается на обязательную победу»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев в преддверии матча 7-го тура РПЛ с «Уралом» отметил боевой настрой своей команды.

Мы сейчас настраиваемся на каждую игру так, чтобы обязательно выигрывать. Мы живём сегодняшним днём и думаем только о предстоящей игре, вперёд не заглядываем.

Давит ли на нас то, что мы идём вверху турнирной таблицы? Нет. Это, наоборот, придаёт уверенности всей команде. Мы ощущали бы давление, если бы находились в конце.