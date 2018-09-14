Гулиев: «В каждой игре „Ростов“ настраивается на обязательную победу»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев в преддверии матча 7-го тура РПЛ с «Уралом» отметил боевой настрой своей команды.
Мы сейчас настраиваемся на каждую игру так, чтобы обязательно выигрывать. Мы живём сегодняшним днём и думаем только о предстоящей игре, вперёд не заглядываем.
Давит ли на нас то, что мы идём вверху турнирной таблицы? Нет. Это, наоборот, придаёт уверенности всей команде. Мы ощущали бы давление, если бы находились в конце.
В предыдущем туре «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). На данный момент «жёлто-синие» занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.