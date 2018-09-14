Хохлов: «Есть некоторая неудовлетворенность, что не дожали „Локомотив“»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России.

Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Локомотива». Однако в некоторых моментах игроки очень увлекались, поэтому была вероятность пропустить контратаку. Это очко мы можем занести себе в актив.

Мы планировали, что «Локо» будет атаковать большими силами, хотели ловить их на контратаках. Наступили на собственные грабли - необязательные фолы. Один из них закончился голом. Стандарты у «Локо» отличные.

Не буду оценивать этот матч по какой-то шкале. Ребята - молодцы. Хотя есть некоторая неудовлетворенность, что не дожали соперника, играя в большинстве.