Семин: «Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас - положительный»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ.
Обе команды прилагали очень много усилий и хотели победить. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас – положительный, ведь мы много времени провели в меньшинстве. Нам могли забить, когда вытащил Гильерме, мы тоже провели несколько контратак. Матч получился интересным, было много моментов.
– Пока сложно сказать. Нужно думать о матче в Лиге чемпионов. Но хотел бы сказать, что это совсем необязательное удаление. Совсем необязательные две желтые карточки со стороны судьи! Такие же предупреждения он в похожих ситуациях мог дать сопернику, но не давал.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
вот теперь узнаю старого друга Палыча,а то даже удивился-ни слова о судье!!!!!!
– Пока сложно сказать. Нужно думать о матче в Лиге чемпионов. Но хотел бы сказать, что это совсем необязательное удаление. Совсем необязательные две желтые карточки со стороны судьи! Такие же предупреждения он в похожих ситуациях мог дать сопернику, но не давал.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
вот теперь узнаю старого друга Палыча,а то даже удивился-ни слова о судье!!!!!!