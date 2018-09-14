Семин: «Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас - положительный»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ .

Обе команды прилагали очень много усилий и хотели победить. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас – положительный, ведь мы много времени провели в меньшинстве. Нам могли забить, когда вытащил Гильерме, мы тоже провели несколько контратак. Матч получился интересным, было много моментов.