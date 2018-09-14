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Семин: «Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас - положительный»

сегодня, 21:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ.

Обе команды прилагали очень много усилий и хотели победить. Мы потеряли инициативу после удаления Крыховяка. Наверное, результат 1:1 в данных условиях для нас – положительный, ведь мы много времени провели в меньшинстве. Нам могли забить, когда вытащил Гильерме, мы тоже провели несколько контратак. Матч получился интересным, было много моментов.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 22:30
    МКС
    МКС
    сегодня в 22:23
    То есть до удаления это была просто феерия от Локо?
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 22:16
    из интервью Сёмина:
    – Пока сложно сказать. Нужно думать о матче в Лиге чемпионов. Но хотел бы сказать, что это совсем необязательное удаление. Совсем необязательные две желтые карточки со стороны судьи! Такие же предупреждения он в похожих ситуациях мог дать сопернику, но не давал.
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    вот теперь узнаю старого друга Палыча,а то даже удивился-ни слова о судье!!!!!!
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