Спаллетти: «Трудно объяснить, почему мы проиграли „Парме“»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Пармы» в рамках 4-го тура чемпионата Италии.

Мы пытались реализовать план на игру, но когда происходят невероятные вещи, планы меняются. Понятно, что мы играем перед своими болельщиками. После двух поражений в четырех матчах трудно найти причины и оправдания. Нам просто необходимо больше работать.