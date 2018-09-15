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17:00 79’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
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Камболов: «Все видели, что сегодня был тяжелый матч, много борьбы»

сегодня, 18:43
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал победу над «Енисеем» в матче 7-го тура РПЛ.

Все видели, что сегодня был тяжелый матч, много борьбы. Не самую лучшую игру показали, было много потерь в простых ситуациях. За счёт этого часто приходилось отбирать мяч, из-за этого быстро устали. Думаю, будет тщательный разбор. Тренер скажет, что мы неправильно делали.

Почему «Рубин» меньше контролировал мяч, чем соперник? Повлияли наши потери в простых ситуациях. И «Енисей» не сказать что очень плотно играл, мы теряли сами. Нужно работать, тренироваться и не совершать такие ошибки. Но в целом, думаю, в обороне, по перестроениям мы сегодня справились, хотя ошибки, повторюсь, были.

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