Камболов: «Все видели, что сегодня был тяжелый матч, много борьбы»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал победу над «Енисеем» в матче 7-го тура РПЛ .

Все видели, что сегодня был тяжелый матч, много борьбы. Не самую лучшую игру показали, было много потерь в простых ситуациях. За счёт этого часто приходилось отбирать мяч, из-за этого быстро устали. Думаю, будет тщательный разбор. Тренер скажет, что мы неправильно делали.

Почему «Рубин» меньше контролировал мяч, чем соперник? Повлияли наши потери в простых ситуациях. И «Енисей» не сказать что очень плотно играл, мы теряли сами. Нужно работать, тренироваться и не совершать такие ошибки. Но в целом, думаю, в обороне, по перестроениям мы сегодня справились, хотя ошибки, повторюсь, были.