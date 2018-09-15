Аллегри: «Отдал бы награду лучшему игроку года Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, кому бы он отдал награду «Тhe Best» - приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Также итальянец выразил уверенность, что нападающий Криштиану Роналду уже завтра забьет свой первый гол за «Юве».
Награду лучшему игроку я отдал бы Роналду. Не недооцениваю Модрича, но считаю, что Криштиану заслуживает этот приз.
Роналду хорошо поработал в последние дни. Завтра он забьет.
На приз помимо Роналду претендуют Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).
PS пускай кто-нибудь нырнет в штрафной соперника, тогда и гол Пеналду может и забьет.
PS пускай кто-нибудь нырнет в штрафной соперника, тогда и гол Пеналду может и забьет.
лопетеги: отдал бы награду модричу
каррера: отдел бы награду де зеуву.
симеоне: отдал бы награду гризманну
моуриньо: отдал бы награду погбе.
и т.д.
лопетеги: отдал бы награду модричу
каррера: отдел бы награду де зеуву.
симеоне: отдал бы награду гризманну
моуриньо: отдал бы награду погбе.
и т.д.