Аллегри: «Отдал бы награду лучшему игроку года Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, кому бы он отдал награду «Тhe Best» - приз лучшему игроку года по версии ФИФА . Также итальянец выразил уверенность, что нападающий Криштиану Роналду уже завтра забьет свой первый гол за «Юве».

Награду лучшему игроку я отдал бы Роналду. Не недооцениваю Модрича, но считаю, что Криштиану заслуживает этот приз.

Роналду хорошо поработал в последние дни. Завтра он забьет.