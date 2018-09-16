Каррера: «В первом тайме мы вышли на поле без злости»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

Да, нам сложно забивать, но чаще всего это заслуга соперника.

С Джикией все хорошо. Может быть, он ещё не готов играть на 100 % после травмы, но с ним все нормально.

Роша важен, как и любой другой игрок. У нас впереди сложный график, шанс будет у всех.

Мы знали, что будет сложно. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, что это сыграло большую разницу.