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Червиченко: «„Спартак“ елозил мяч, но логики в действиях не было»

сегодня, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» от «Ахмата» (1:2) в поединке 7-го тура чемпионата России.

Для воскресенья матч получился неплохой. Не сказать, что шедевр, но был интерес, накал до последней минуты. Временами москвичи были лучше, иногда непонятно почему игра менялась в диаметрально противоположную сторону. Если говорить в целом, «Спартак» был получше, но комбинации в атакующих действиях «Ахмата» напоминали острый, разительный кавказский кинжал. У «Спартака» же игра не завязывалась. Они елозили мяч, но логики в действиях не было.

Георгий Джикия забил прекрасный гол, но дальше надо было соперника додавить, а «Спартак» через 5-10 минут начал обороняться. Может, устали. Состав удивил — Каррера выставил полуветеранский состав. Возможно, это из-за травм. Команда находится не в лучшей форме. Не хватает Мельгарехо, Комбаров и Попов сегодня остроты не добавили.

Пока «Спартак» не выглядит командой, которая должна биться за чемпионство. Возможно, в межсезонье будет усиление. Зе пока плохо выглядит, Адриано вышел и почти не коснулся мяча. Фернандо хорош, но забивают все равно защитники. Еще и Жиго выбыл.

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Все комментарии
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 21:30
Спартак елозят все кому ни лень.
parallels
parallels
сегодня в 21:29
    ignorant
    ignorant
    сегодня в 21:28
    Это точно червяк?)))
    Удивил👍
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