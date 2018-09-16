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Адиев: «Болельщики увидели, что будет, если „Анжи“ будет атаковать»

сегодня, 19:20
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ.

Болельщики требовали от нас атакующей игры. Нас жизнь заставила поставить атакующих игроков. У нас не было в распоряжении ни одного номинального крайнего защитника. Мы должны понимать, что должны играть немного по-другому. Болельщики увидели, что будет, если «Анжи» будет атаковать. Уровень «Краснодара» позволяет им создать один момент и завершить его. А мы новая и строящаяся команда.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 19:35
Это же анекдот ) Где Адиев увидел атаку ? )
5-6 минут в первом тайме урывками и 10 во втором.....
Это теперь называется игра в атаку ? ).......Агаларова ждем.....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:33
Ждем рекордную серию поражений.
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