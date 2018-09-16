Адиев: «Болельщики увидели, что будет, если „Анжи“ будет атаковать»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ .

Болельщики требовали от нас атакующей игры. Нас жизнь заставила поставить атакующих игроков. У нас не было в распоряжении ни одного номинального крайнего защитника. Мы должны понимать, что должны играть немного по-другому. Болельщики увидели, что будет, если «Анжи» будет атаковать. Уровень «Краснодара» позволяет им создать один момент и завершить его. А мы новая и строящаяся команда.