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Гризманн: «Думаю, я уже сижу за одним столом с Месси и Роналду»

сегодня, 08:52

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов о сравнении с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Два года назад француз сказал: «Хочу сидеть за одним столом с Месси и Роналду, быть среди лучших и выигрывать титулы».

- Некоторые эксперты называют тебя лучшим футболистом мира. А как ты сам считаешь?

- На футбол можно смотреть под разными углами. Понятно, что я другой тип футболиста, в отличие от Роналду, Неймара, Месси или Мбаппе. Я где-то наверху, но могу стать еще лучше. Стараюсь быть максимально разносторонним игроком. Да, я не забиваю по 50 голов за сезон, но cтараюсь быть полезным команде в атаке.

- Ты когда-то сказал, что хочешь сидеть за одним столом с Месси и Роналду? Уже удалось этого достичь?

- Думаю, да. И я знаю, что другие футболисты обязательно подтянутся. Мне нравится за этим столом, но я могу добиться еще большего. Хочу становиться лучше и хочу побеждать.

Гризманн не попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:01
Пока все же чуть-чуть сзади.
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