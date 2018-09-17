Французская бригада арбитров рассудит «Викторию» и ЦСКА

Французский рефери Бенуа Бастьен будет работать на поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» - ЦСКА. Помогать ему будут Фредерик Акет и Хишам Закрани. Дополнительные ассистенты рефери - Бенуа Милло и Жером Мигелгорри. Четвертый арбитр - Жюльен Паселли.
Матч «Виктория» - ЦСКА пройдет 19 сентября и начнется в 22:00 мск. «Армейцам» в этой игре не помогут травмированные Хордур Магнуссон и Абель Эрнандес.
Засудят конях, чтобы Спартаку угодить )))
Засудят конях, чтобы Спартаку угодить )))
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.