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Французская бригада арбитров рассудит «Викторию» и ЦСКА

сегодня, 12:25
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19.09.2018 в 22:00 Не начался

Французский рефери Бенуа Бастьен будет работать на поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» - ЦСКА. Помогать ему будут Фредерик Акет и Хишам Закрани. Дополнительные ассистенты рефери - Бенуа Милло и Жером Мигелгорри. Четвертый арбитр - Жюльен Паселли.

Матч «Виктория» - ЦСКА пройдет 19 сентября и начнется в 22:00 мск. «Армейцам» в этой игре не помогут травмированные Хордур Магнуссон и Абель Эрнандес.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 13:53
Негры что ли? )))
Засудят конях, чтобы Спартаку угодить )))
Zimka
Zimka
сегодня в 13:14
Giner a tout acheté!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:58
Вроде бы судьи эти в предвзятости ранее замечены не были. Это хорошо. Замены травмированным есть, а посему:
Удачи ЦСКА.
cska.78
cska.78
сегодня в 12:28
Удачи и победы ЦСКА!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:26
Нормальный вариант.
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