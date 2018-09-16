Карасев получил положительную оценку за матч «Арсенал» — «Крылья Советов»

Сообщается, что главный арбитр матча 7-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» Сергей Карасев получил положительную оценку за работу в этой встрече.
Инспектор встречи Тарас Безубяк поставил Карасеву 8,3 балла, что является хорошей оценкой.
|Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Идет второй тайм, 86’
|Рома
|2:2
|Кьево
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Сассуоло
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Эмполи
|-:-
|Лацио
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Кальяри
|-:-
|Милан
|-
|-
|-
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Идет второй тайм, 61’
|Оренбург
|1:2
|Зенит
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Анжи
|-:-
|Краснодар
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Ахмат
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Марсель
|-:-
|Генгам
|-
|-
|-
|Арсенал4 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Сообщается, что главный арбитр матча 7-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» Сергей Карасев получил положительную оценку за работу в этой встрече.
Инспектор встречи Тарас Безубяк поставил Карасеву 8,3 балла, что является хорошей оценкой.
Но игроков гораздо реже критикуют, даже если они совсем не играют.
Но игроков гораздо реже критикуют, даже если они совсем не играют.
победой .
победой .