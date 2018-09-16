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Карасев получил положительную оценку за матч «Арсенал» — «Крылья Советов»

сегодня, 14:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Сообщается, что главный арбитр матча 7-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» Сергей Карасев получил положительную оценку за работу в этой встрече.

Инспектор встречи Тарас Безубяк поставил Карасеву 8,3 балла, что является хорошей оценкой.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:08
Арбитры выполняют свою работу не хуже игроков.
Но игроков гораздо реже критикуют, даже если они совсем не играют.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:03
Так а за что плохую ставить оценку, вроде бы не было моментов спорных
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:02
Нормальная оценка судье это сенсация?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 14:53
А кто же карася осудит, он на чемпионате мира судил.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:21
Арсенал с
победой .
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:14
Матч простой получился.
drug01
drug01
сегодня в 14:14
Наши судьи подняли судей судейство на уровень....
Фата лист
Фата лист
сегодня в 14:05
А подскажите, где можно все оценки судей смотреть, на официальном сайте РПЛ где-то есть?
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