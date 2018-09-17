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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Российские клубы в ЛЕ узнали арбитров на свои матчи

сегодня, 12:49

Стали известны арбитры, назначенные на матчи российских клубов в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Венский «Рапид» и «Спартак» рассудят швейцарцы во главе с Сандро Шерером. Встреча пройдет 20 сентября и начнется в 19:55 мск.

Поединок «Акхисар Беледиеспор» - «Краснодар» отработают финны во главе с Вилле Невалайненом. Этот матч будет проходить параллельно с игрой «Спартака».

А на игру «Копенгагена» и «Зенита» назначена болгарская бригада судей. Главный арбитр - Георги Кабаков. Встреча начнется в 22:00 мск 20 сентября. 

Промес против «Краснодара», Джеррард против «Спартака»

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Все комментарии
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 14:18
безбородова нет, шансы у Московского клуба близки к нулю
denmig
denmig
сегодня в 14:09
Срочно запустить северный поток 2 через Болгарию!
ndedov
ndedov
сегодня в 13:57
Всем нашим удачи.
Faustello
Faustello ответил LOpp
сегодня в 13:55
Antonchik Сегодня 13:12 Не повезло только Зениту с арбитром, обиженный брат славянин будет опять козни строить. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ вот и отмазка есть в случае поражения))
С Жорой Кабаковым Шнур договорится )))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:50
Antonchik
Сегодня 13:12
Не повезло только Зениту с арбитром, обиженный брат славянин будет опять козни строить.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
вот и отмазка есть в случае поражения))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:36
Пупсикам облом. Своих ручных судеек нет, как в чемпионате. Гыгыгы
Alex Rosi
Alex Rosi
сегодня в 13:33
А где же спартаковский безбородов и лапочкин??? Без них не выиграть. Не порядок
kastites
kastites
сегодня в 13:19
Судьи не очень
Antonchik
Antonchik
сегодня в 13:12
Не повезло только Зениту с арбитром, обиженный брат славянин будет опять козни строить.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:06
Удачи Краснодару, Зениту и Рапиду!
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