Российские клубы в ЛЕ узнали арбитров на свои матчи

сегодня, 12:49

Стали известны арбитры, назначенные на матчи российских клубов в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Венский «Рапид» и «Спартак» рассудят швейцарцы во главе с Сандро Шерером. Встреча пройдет 20 сентября и начнется в 19:55 мск.

Поединок «Акхисар Беледиеспор» - «Краснодар» отработают финны во главе с Вилле Невалайненом. Этот матч будет проходить параллельно с игрой «Спартака».

А на игру «Копенгагена» и «Зенита» назначена болгарская бригада судей. Главный арбитр - Георги Кабаков. Встреча начнется в 22:00 мск 20 сентября.

Промес против «Краснодара», Джеррард против «Спартака»