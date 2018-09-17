Российские клубы в ЛЕ узнали арбитров на свои матчи

Стали известны арбитры, назначенные на матчи российских клубов в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Венский «Рапид» и «Спартак» рассудят швейцарцы во главе с Сандро Шерером. Встреча пройдет 20 сентября и начнется в 19:55 мск.
Поединок «Акхисар Беледиеспор» - «Краснодар» отработают финны во главе с Вилле Невалайненом. Этот матч будет проходить параллельно с игрой «Спартака».
А на игру «Копенгагена» и «Зенита» назначена болгарская бригада судей. Главный арбитр - Георги Кабаков. Встреча начнется в 22:00 мск 20 сентября.
Сегодня 13:12
Не повезло только Зениту с арбитром, обиженный брат славянин будет опять козни строить.
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вот и отмазка есть в случае поражения))
Сегодня 13:12
Не повезло только Зениту с арбитром, обиженный брат славянин будет опять козни строить.
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вот и отмазка есть в случае поражения))