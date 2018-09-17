Бензема: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает свою команду фаворитом Лиги чемпионов.

Этот турнир - еще один вызов для нас. Здесь нет легких матчей, все они важны. «Реал» - лучший клуб мира и должен доказывать это каждый год.

Есть много сильных соперников, но «Реал» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов.