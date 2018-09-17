  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 0:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Бензема: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»

сегодня, 16:52

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает свою команду фаворитом Лиги чемпионов.

Этот турнир - еще один вызов для нас. Здесь нет легких матчей, все они важны. «Реал» - лучший клуб мира и должен доказывать это каждый год.

Есть много сильных соперников, но «Реал» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов. 

«Реал» попал в один квартет с «Ромой», ЦСКА и «Викторией». Стартуют «сливочные» домашним поединком против римлян в среду, 19 сентября. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хендерсон: «Чтобы выигрывать турниры, надо хорошо обороняться»
Сегодня, 17:53 0
Эвра - о плевке Косты: «Символ „Ювентуса“ зебра, а не лама»
Сегодня, 17:42 0
Салах: «Клопп с самого начала относился ко мне, как к другу»
Сегодня, 17:30 1
Клопп: «Фирмино может сыграть с ПСЖ»
Сегодня, 17:22 1
Спаллетти: «Лига чемпионов - Диснейленд в мире футбола»
Сегодня, 17:18 2
Бэйл: «Без Роналду атмосфера в „Реале“ стала более расслабленной»
Сегодня, 15:54 37
Обсудить
Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 17:53
Жизнь покажет.
No problem
No problem
сегодня в 17:27
Щя прибегут глорята,о клубишек которых Мадрид вытерал ноги.
Играли все,а нагибатор всегда был Реал.
Реал Мадрид уже сотворил историю в ЛЧ,которую другие клубы будут видеть во сне еще долго.
Единственный соперник по весу-Ювентус.
Турин и без Роналду был жестким оппонентом,а теперь и вовсе...
Давай Реал глуши всех,а там и Юве нарисуется.
cevin cigan
cevin cigan ответил dzvinka
сегодня в 17:25
несомненно, покуда прямая банковско-телефонная линия со штабквартирой куефа не будет разорвана.
И ты,на полном серьёзе это говоришь? Три раза подряд,этот маразматик Перец всё купил? Тогда хоть скинтесь нищеброды и победите,хоть как ни будь!!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:01
несомненно, покуда прямая банковско-телефонная линия со штабквартирой куефа не будет разорвана.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100