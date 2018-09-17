Бензема: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает свою команду фаворитом Лиги чемпионов.
Этот турнир - еще один вызов для нас. Здесь нет легких матчей, все они важны. «Реал» - лучший клуб мира и должен доказывать это каждый год.
Есть много сильных соперников, но «Реал» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов.
«Реал» попал в один квартет с «Ромой», ЦСКА и «Викторией». Стартуют «сливочные» домашним поединком против римлян в среду, 19 сентября.
Играли все,а нагибатор всегда был Реал.
Реал Мадрид уже сотворил историю в ЛЧ,которую другие клубы будут видеть во сне еще долго.
Единственный соперник по весу-Ювентус.
Турин и без Роналду был жестким оппонентом,а теперь и вовсе...
Давай Реал глуши всех,а там и Юве нарисуется.
Играли все,а нагибатор всегда был Реал.
Реал Мадрид уже сотворил историю в ЛЧ,которую другие клубы будут видеть во сне еще долго.
Единственный соперник по весу-Ювентус.
Турин и без Роналду был жестким оппонентом,а теперь и вовсе...
Давай Реал глуши всех,а там и Юве нарисуется.