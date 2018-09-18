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«Анжи» не сможет провести матч Юношеской Лиги УЕФА в Каспийске

сегодня, 13:24
Анжи (до 19)-:-Логотип футбольный клуб Маккаби (до 19) (Тель-Авив)Маккаби (до 19)03.10.2018 Не начался

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что команда проведет свой домашний матч Юношеской Лиги УЕФА против «Маккаби» в Астрахани.

Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить международные игры на территории Северного Кавказа.

И РФС, и мы делали все возможное, но времени осталось совсем мало, и у меня практически не осталось сомнений, что мы не сможем сыграть в Каспийске. Это уже 99,9 процента.

Когда мы были в Ньоне на жеребьевке, в УЕФА нам сказали, что они должны прислать комиссию. Причем посмотреть они должны не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ. Сами понимаете, сделать быстро это невозможно. К нам так никто и не приехал, поэтому мы готовимся к тому, что матч пройдет в Астрахани.

Сейчас мы ведем переговоры с коллегами, изучаем условия. Я там отработал три года, люди к нам очень хорошо относятся. Финансовых проблем при организации этого матча не возникнет.

Матч «Анжи» - «Маккаби» пройдет 3 октября.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:43
А в Израиле не опасно? У нас хоть самодельные ракеты не летают.Газпрому нужно прекратить оказывать им помощь или заявить об этом,сразу пришлют комиссию.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:38
Жаль конечно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:30
Не понятен принцип отбора команд в юношескую лигу УЕФА
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