«Анжи» не сможет провести матч Юношеской Лиги УЕФА в Каспийске

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что команда проведет свой домашний матч Юношеской Лиги УЕФА против «Маккаби» в Астрахани.

Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить международные игры на территории Северного Кавказа.

И РФС , и мы делали все возможное, но времени осталось совсем мало, и у меня практически не осталось сомнений, что мы не сможем сыграть в Каспийске. Это уже 99,9 процента.

Когда мы были в Ньоне на жеребьевке, в УЕФА нам сказали, что они должны прислать комиссию. Причем посмотреть они должны не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ. Сами понимаете, сделать быстро это невозможно. К нам так никто и не приехал, поэтому мы готовимся к тому, что матч пройдет в Астрахани.

Сейчас мы ведем переговоры с коллегами, изучаем условия. Я там отработал три года, люди к нам очень хорошо относятся. Финансовых проблем при организации этого матча не возникнет.