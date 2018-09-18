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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 18’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет первый тайм, 18’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 17’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 Идет первый тайм, 18’ Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
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«Барселона» громит ПСВ. Месси забил три гола

сегодня, 21:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

«Барселона» легко обыграла ПСВ в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов (группа B).

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – ПСВ – 4:0 (1:0)
Голы: Месси 31, Дембеле 74, Месси 77, Месси 87

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич (Видаль 85), Бускетс, Коутиньо (Ленгле 81), Суарес, Месси, Дембеле (Артур Рамос 83), Альба, Роберто, Умтити
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

ПСВ: Зут, Виргевер (Изима-Мирен 66), Швааб, Тасенде, Перейро, Хендрикс, Де Йонг, Лосано, Бергвейн (Мален 78), Росарио (Эрик Гутьеррес 82), Думфрис
Главный тренер: ван Боммел Марк.

Предупреждения: Виргевер 30, Умтити 55, Де Йонг 57, Умтити 79

Удаление: Умтити 79

Судья: Сидиропулос Анастасиос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече группы «Интер» одолел «Тоттенхэм».

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 22:18
До Рона гному как до луны.
Он только и забивает в ЛЧ таким командам как ПСВ.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил 95-shishani-95
сегодня в 22:17
Хорошо , что ты есть )
Хоть народ веселишь ))
Значит если бы не корупция , то ты бы превзошёл Пеле?😂😂😂😂😂😂
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ronaldo743
сегодня в 22:15
Он тут как то заявлял, что если бы не коррупция в России, он бы стал великим футболистом и поборолся за золотой мяч. Это эксперт.
Ты еще оказывается и лжец!?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:14
Апсня, ты где была, когда барся 3 года позорилась в Европе?
Новый сезон и сразу появилась?
самый добрый
самый добрый
сегодня в 22:12
Если исключить превосходство Барселоны во владении мячом, до до второго гола игра была равная в общем-то. Потом ПСВ рассыпался, не хватило опыта и сил. Но это у ПСВ - если Барселона не улучшит игру, то даже 1/4-я может оказаться недостижимой.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Apsny
сегодня в 22:12
Шушания какие-то лгбт знает, небось состоит в этом, поведай нам что там делаете такие как вы))
Он тут как то заявлял, что если бы не коррупция в России, он бы стал великим футболистом и поборолся за золотой мяч. Это эксперт.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 22:12
Хорошо сыграл Месси. Статусно.Красиво.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ronaldo743
сегодня в 22:12
На Месси работают ? И именно поэтому он лидер по созданным моментам ? =)
"По мнению барсуков" добавил бы в конце!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 22:11
Скажите кто-нибудь этому недалекому , что в 3 туре и в АПЛ Уотфорд идёт выше многих топ клубов ,
Короче этот типок хочет донести нам , мол Сасауло топ команда в отличии от Леганеса, им сложно забить , ведь по окончанию 3-4 тура этот гигант мирового футбола находится на 3 или каком там месте 😂😂😂
В 36 туре будут бороться за выживание 😂
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:09
Гений сыграл гениально. ...мои поздравления.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 22:09
Смотрел матч полностью. ПСВ пытался бороться, но силенок не хватило.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Брулин
сегодня в 22:08
Удивительный игрок Месси. Вроде бы весь матч проходил пешком, не особо ему хотелось финтить, бегать, но опять сделал несколько умопомрачительных передач и хет-трик. Браво, ГЕНИЙ
Зачем бегать, если все преподносят на блюдечке, как говорится
Apsny
Apsny ответил 95-shishani-95
сегодня в 22:08
Роналду очень много вытаскивал в самый нужный момент! На меську тоже постоянно работают, а результаты барси за последние годы мы знаем! С Юве где он был, где он был с Ромой, с Атлетико???
    Mister_Leo
    Mister_Leo
    сегодня в 22:08
    Хороший старт сезона у каталонцев .. , с победой сине гранатовых ! Месси затащил ... брака многова то в исполнении игроков , нужно ещё прибавлять ..
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил 95-shishani-95
    сегодня в 22:07
    Роналду очень много вытаскивал в самый нужный момент! На меську тоже постоянно работают, а результаты барси за последние годы мы знаем! С Юве где он был, где он был с Ромой, с Атлетико???
    На Месси работают ? И именно поэтому он лидер по созданным моментам ? =)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 22:06
    До 1/8 -й или до 1/4-й финала у всех будет множество поводов восхищаться Барселоной............

    А потом уж...останутся серьёзные команды...и придётся как обычно подвинутся...)))
    ronaldo743
    ronaldo743
    сегодня в 22:06
    juvenale
    Сегодня 22:03
    ответ пользователю ronaldo743 (раскрыть)
    а теперь посмотри на каком месте идет сассуоло.....они даже принтер успели грохнуть,который тотенхем нагнул
    = = = = = = = = = = =

    Я тебе в прошлый раз говорил - такие выскочки есть в каждой лиге на старте сезона.

    ТТХ ? Ахахахаха. Так они золотой матч Лестеру 0:4 слили. Показатель, ёпт. =)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил alexfor
    сегодня в 22:06
    на пенальду в каждом матче в 10 раз больше работают
    Роналду очень много вытаскивал в самый нужный момент!

    На меську тоже постоянно работают, а результаты барси за последние годы мы знаем!
    С Юве где он был, где он был с Ромой, с Атлетико???
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 22:03
    Шушания какие-то лгбт знает, небось состоит в этом, поведай нам что там делаете такие как вы))
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
    сегодня в 22:03
    А чего ты на Осасуну кинулся ? У вас там своя Сассуола есть. Даже потрёпанный дед ей забить смог наконец. =)
      ronaldo743
      ronaldo743 ответил 95-shishani-95
      сегодня в 22:03
      Не обращай внимания на болелов лгбт-столицы Европы!
      Почему именно мадридисты так шарят в этой теме ? Ответ очевиден. =)
      ronaldo743
      ronaldo743 ответил juvenale
      сегодня в 22:02
      ну так это про осассуну и кубок, а тут решающие стадии лч
      А чего ты на Осасуну кинулся ? У вас там своя Сассуола есть. Даже потрёпанный дед ей забить смог наконец. =)
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 22:02
      Удивительный игрок Месси. Вроде бы весь матч проходил пешком, не особо ему хотелось финтить, бегать, но опять сделал несколько умопомрачительных передач и хет-трик.

      Браво, ГЕНИЙ
      Apsny
      Apsny ответил Zidane.5
      сегодня в 22:02
      Криштиану - три ЛЧ за три года + 17 голов в плей-офф. Мессе - три гола в плей-офф ЛЧ за три года.))))
      Хорошо что считать ты научилась, алжирка).
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил juvenale
      сегодня в 22:02
      как бы леганес боролся в сериале за золото,если Рома(3яя) команда Италии вынесла Барселону?
      Не обращай внимания на болелов лгбт-столицы Европы!
      Levadia
      Levadia
      сегодня в 22:02
      Вполне предсказуемо.
      Сергей Шипилов
      Сергей Шипилов
      сегодня в 22:00
      Молодец Месси ,разыгрался, приятно смотреть,всех с красивой и голевой игрой! :)
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff ответил BARCELONA-BEST
      сегодня в 22:00
      Мессий инопланетянин! Дембель в первом тайме играл в шкуре Кержакова а во втором в шкуре Пеле. Умтити дурочек Коутиньо не очень Жорди Альба хорошо
      ДемПеле)))
      drug01
      drug01
      сегодня в 22:00
      Отличный старт!
      alexfor
      alexfor ответил 95-shishani-95
      сегодня в 22:00
      Команда здорово поработала на месся! А тренер ПСВ недалекий оказывается! Как можно играть так открыто против такого соперника?
      на пенальду в каждом матче в 10 раз больше работают
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