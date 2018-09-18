«Барселона» громит ПСВ. Месси забил три гола

«Барселона» легко обыграла ПСВ в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов (группа B).
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» – ПСВ – 4:0 (1:0)
Голы: Месси 31, Дембеле 74, Месси 77, Месси 87
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич (Видаль 85), Бускетс, Коутиньо (Ленгле 81), Суарес, Месси, Дембеле (Артур Рамос 83), Альба, Роберто, Умтити
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
ПСВ: Зут, Виргевер (Изима-Мирен 66), Швааб, Тасенде, Перейро, Хендрикс, Де Йонг, Лосано, Бергвейн (Мален 78), Росарио (Эрик Гутьеррес 82), Думфрис
Главный тренер: ван Боммел Марк.
Предупреждения: Виргевер 30, Умтити 55, Де Йонг 57, Умтити 79
Удаление: Умтити 79
Судья: Сидиропулос Анастасиос.
«Соккер.ру» вел
В параллельной встрече группы «Интер» одолел «Тоттенхэм».
Ну и всего лишь :
643 игры
557 голов
239 ассистов
Лео Месси за всю карьеру огорчил 179 вратарей!
Лучший в мире !
Барселону с первой победой в этом розыгрыше ЛЧ!
Гол Дембеле огонььь 🔥🔥🔥
Ну и всего лишь :
643 игры
557 голов
239 ассистов
Лео Месси за всю карьеру огорчил 179 вратарей!
Лучший в мире !
Барселону с первой победой в этом розыгрыше ЛЧ!
Гол Дембеле огонььь 🔥🔥🔥
Браво, ГЕНИЙ
Браво, ГЕНИЙ