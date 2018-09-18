Юноши «Локомотива» провели выездную встречу с «Галатасараем»

«Локомотив» (до 19 лет) обыграл в Стамбуле сверстников из «Галатасарая» в первом матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА.
Единственный гол в игре был забит на 67-й минуте. Отличился Тимур Сулейманов с передачи Владислава Карапузова.
«Галатасарай» (до 19) – «Локомотив» (до 19) – 0:1 (0:0)
Гол: Сулейманов 67
«Галатасарай»: Ахмет Шен, Берк Акдемир (Гюней Генсель 92), Сулейман Луш, Гекай Гюней, Оген Калискан (Эрджан Ширин 46) Абдуссамед Карнучу (Ферхан Эврен 60), Мирнча Чан, Мустафа Капи (Метехан Мартез 75), Али Явуз Кол, Мутлу Аксу Доган, Реджеп Гюль (Халил Кайя 75)
«Локомотив»: Ботнарь, Магкеев, Титков (Основ 75), Лапшов, Гюрджан, Поярков, Черный, Карапузов (Щетинин 83), Миронов, Цаллагов (Петров 60), Сулейманов (Климов 83)
Предупреждения: Лапшов, 16. Гюрджан, 77. Али Явуз Кол, 81. Карапузов, 81. Миронов, 84
Судья: Энеа Джорджи
Первый матч в @UEFAYouthLeague ✅— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2018 г.
Первая победа ✅
МУЖИКИ! #UYL #GSvLMFC – 0:1 pic.twitter.com/ejC3pSVWen
Сегодня в 22:00 мск свой матч проведут взрослые составы «Галатасарая» и «Локомотива».
Вот у Локомотива написано что 4.
Вот у Локомотива написано что 4.
d_fincher
16.02.2018, 02:39
Вот вам и чемпион России, блин. Какой же это чемпион? Нет, ребята, зря переоценили Локомотив. Успеха им, конечно, но по-моему еврокубки для них завершатся уже сегодня. Вполне вероятно, что сливаются.
После Локо выиграл 2:3 и ты пропал, а Локо ещё впоследствии и чемпионами стали!!! Так, твои такие прогнозы вселяют надежду на положительный результат!!!
d_fincher
16.02.2018, 02:39
Вот вам и чемпион России, блин. Какой же это чемпион? Нет, ребята, зря переоценили Локомотив. Успеха им, конечно, но по-моему еврокубки для них завершатся уже сегодня. Вполне вероятно, что сливаются.
После Локо выиграл 2:3 и ты пропал, а Локо ещё впоследствии и чемпионами стали!!! Так, твои такие прогнозы вселяют надежду на положительный результат!!!
Юные железнодорожники.))
Юные железнодорожники.))
Интересно, кто эти Сулеймановы в российском футболе по нации?
Интересно, кто эти Сулеймановы в российском футболе по нации?