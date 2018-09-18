Юноши «Локомотива» провели выездную встречу с «Галатасараем»

сегодня, 19:11

«Локомотив» (до 19 лет) обыграл в Стамбуле сверстников из «Галатасарая» в первом матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА .

Единственный гол в игре был забит на 67-й минуте. Отличился Тимур Сулейманов с передачи Владислава Карапузова.

«Галатасарай» (до 19) – «Локомотив» (до 19) – 0:1 (0:0)

Гол: Сулейманов 67

«Галатасарай»: Ахмет Шен, Берк Акдемир (Гюней Генсель 92), Сулейман Луш, Гекай Гюней, Оген Калискан (Эрджан Ширин 46) Абдуссамед Карнучу (Ферхан Эврен 60), Мирнча Чан, Мустафа Капи (Метехан Мартез 75), Али Явуз Кол, Мутлу Аксу Доган, Реджеп Гюль (Халил Кайя 75)

«Локомотив»: Ботнарь, Магкеев, Титков (Основ 75), Лапшов, Гюрджан, Поярков, Черный, Карапузов (Щетинин 83), Миронов, Цаллагов (Петров 60), Сулейманов (Климов 83)

Предупреждения: Лапшов, 16. Гюрджан, 77. Али Явуз Кол, 81. Карапузов, 81. Миронов, 84

Судья: Энеа Джорджи

Сегодня в 22:00 мск свой матч проведут взрослые составы «Галатасарая» и «Локомотива».

Отсель грозить мы будем турку. «Галатасарай» - наш клиент!