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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Юноши «Локомотива» провели выездную встречу с «Галатасараем»

сегодня, 19:11
Галатасарай (до 19)Логотип футбольный клуб Галатасарай (до 19)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (до 19) (Москва)Локомотив (до 19)Матч завершен

«Локомотив» (до 19 лет) обыграл в Стамбуле сверстников из «Галатасарая» в первом матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА.

Единственный гол в игре был забит на 67-й минуте. Отличился Тимур Сулейманов с передачи Владислава Карапузова.

«Галатасарай» (до 19) – «Локомотив» (до 19) – 0:1 (0:0)
Гол: Сулейманов 67

«Галатасарай»: Ахмет Шен, Берк Акдемир (Гюней Генсель 92), Сулейман Луш, Гекай Гюней, Оген Калискан (Эрджан Ширин 46) Абдуссамед Карнучу (Ферхан Эврен 60), Мирнча Чан, Мустафа Капи (Метехан Мартез 75), Али Явуз Кол, Мутлу Аксу Доган, Реджеп Гюль (Халил Кайя 75)

«Локомотив»: Ботнарь, Магкеев, Титков (Основ 75), Лапшов, Гюрджан, Поярков, Черный, Карапузов (Щетинин 83), Миронов, Цаллагов (Петров 60), Сулейманов (Климов 83)

Предупреждения: Лапшов, 16. Гюрджан, 77. Али Явуз Кол, 81. Карапузов, 81. Миронов, 84

Судья: Энеа Джорджи

Сегодня в 22:00 мск свой матч проведут взрослые составы «Галатасарая» и «Локомотива».

Отсель грозить мы будем турку. «Галатасарай» - наш клиент! 

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:16
Молорики! Основе равняться на молодёжь и брать 3 очка!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:14
Красавцы!
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 20:11
А что, разрешены 4 замены в этом возрасте?
Вот у Локомотива написано что 4.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 20:06
Молодца пацаны!
Байкал-38
Байкал-38 ответил 95-shishani-95
сегодня в 19:50
И у этих Сулейманов есть? Интересно, кто эти Сулеймановы в российском футболе по нации?
Дагестанец, родился в Дербенте, Республика Дагестан.
PITER_1
PITER_1
сегодня в 19:48
вот так бы и основа, хотя в успехи на евро аренах верится с трудом, ибо пока в нашем продажно-покупном чемпе порядок не наведут
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:46
Есть повод продолжить
Байкал-38
Байкал-38 ответил d_fincher
сегодня в 19:41
Не рви волосы, я просто высказал свое мнение. Уверен, будет 3-0. Купленное чемпионство, подаренное Сёмину, на ЛЧ не поменяешь.
Помню как наши Ницце 0:2 уступать стали ты со спартаковского матча на радостях с прогнозами к нам забежал.


d_fincher
16.02.2018, 02:39
Вот вам и чемпион России, блин. Какой же это чемпион? Нет, ребята, зря переоценили Локомотив. Успеха им, конечно, но по-моему еврокубки для них завершатся уже сегодня. Вполне вероятно, что сливаются.

После Локо выиграл 2:3 и ты пропал, а Локо ещё впоследствии и чемпионами стали!!! Так, твои такие прогнозы вселяют надежду на положительный результат!!!
Levadia
Levadia ответил sir-5
сегодня в 19:40
Это не "паровозы",это пока-"Детская железная дорога" из октябрятского прошлого.
Хорошо!
Юные железнодорожники.))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:39
И у этих Сулейманов есть?
Интересно, кто эти Сулеймановы в российском футболе по нации?
sir-5
sir-5 ответил Levadia
сегодня в 19:39
Молодцы паровозы!!!
Это не "паровозы",это пока-"Детская железная дорога" из октябрятского прошлого.
sir-5
sir-5 ответил d_fincher
сегодня в 19:37
Даже страшно представить как разнесут основной состав нашего "чемпиона"...
Чего проще : Не смотри.Приходи на "отрапидывание".
sir-5
sir-5
сегодня в 19:36
Молодцы цыплята,старым пенсионерам в пример!
Байкал-38
Байкал-38 ответил d_fincher
сегодня в 19:32
Даже страшно представить как разнесут основной состав нашего "чемпиона"...
Трудно представить тех кто слово дал уйти с соккера и не ушёл! Кстати ты же уходил!!!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 19:24
Ферни гол забьет. за основу. ну и кому-то поможет еще передачей своей ))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:21
МОЛОДЦЫ!!! Теперь основа,ждем,будем поддерживать на расстоянии.
cska.78
cska.78 ответил d_fincher
сегодня в 19:21
Не рви волосы, я просто высказал свое мнение. Уверен, будет 3-0. Купленное чемпионство, подаренное Сёмину, на ЛЧ не поменяешь.
Ну ты спец в купленных чемпионствах, на юбилеи Симоняна :)
DEXEZ
DEXEZ ответил d_fincher
сегодня в 19:21
Даже страшно представить как разнесут основной состав нашего "чемпиона"...
За Спартак беспокойся! Если жаба за чемпионство Локо давит, лучше тут не писать. А Локо умеет сыграть, когда надо. Вы лучше с Рапидом разберитесь - я буду за вас болеть в том матче!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 19:19
то же самое сегодня будет и с основным составом премьер лиги
d_fincher
d_fincher ответил cska.78
сегодня в 19:18
Тебя то каким боком это волнует? Вас Саввиди уже выкинул из ЛЧ!
Не рви волосы, я просто высказал свое мнение. Уверен, будет 3-0. Купленное чемпионство, подаренное Сёмину, на ЛЧ не поменяешь.
cska.78
cska.78 ответил d_fincher
сегодня в 19:17
Даже страшно представить как разнесут основной состав нашего "чемпиона"...
Тебя то каким боком это волнует? Вас Саввиди уже выкинул из ЛЧ!
cska.78
cska.78
сегодня в 19:17
Молодцы молодые паровозы! Еще бы основа сегодня тоже выиграла!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:16
Даже страшно представить как разнесут основной состав нашего "чемпиона"...
vadexus
vadexus
сегодня в 19:16
Локомотив с победой!
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 19:15
Молодцы Карапузовы! Жаль основа в очень скомканном состоянии, но хотя-бы не проиграйте сегодня!
Levadia
Levadia
сегодня в 19:15
Молодцы паровозы!!!
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