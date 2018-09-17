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«Урал» и «Ростов» обменялись голами

сегодня, 19:25
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«Урал» и «Ростов» расписали мировую в матче 7-го тура РПЛ.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» – «Ростов» – 1:1 (0:0)
Голы:  Ароян 47 - Ионов 49

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов 75), Фидлер, Димитров, Бумаль Майега, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир 70), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Ростов»: Абаев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк (Логашов 80), Гацкан, Салетрос, Гулиев, Скопинцев, Ионов (Зуев 90), Сигурдарсон (Шомуродов 83)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Гулиев 61, Бумаль 84, Фидлер 90+1

Судья: Галимов Роман.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что в случае победы ростовчане могли обойти по очкам «Спартак», который вчера уступил «Ахмату». Впрочем, по дополнительным показателям «Ростов» все равно вышел на вторую позицию.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:42
Ростову нужен хороший нападающий,все смеялись когда я очень хотел Дзюьу в Ростов,мы взяли кубок и остались в РПФЛ.Сейчас нам нужен такой же скрытый талант....
сначала взяли кубок. а через сезон "спаслись".
С Дзюбой то вообще хороший сезон првоели. Хотя б в стыки не попали в 14 году
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:41
Любимая Валерина фишка - останавливать чемпионат по промежуточным итогам)
Bekelman55
Bekelman55 ответил Sergus
сегодня в 20:40
Скучный матч двух пердивных команд.
ну так Зенит играет в "пердиве". Вот и участники пердива. Все верно
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:39
У спартака как Терри ушёл все на перекосяк пошло. Вон уже Ростов их вниз поближе к ФНЛ двигает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:35
Щасс к Уралу "скоростной" Погребняк прилетит и все "наладится"!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 20:34
Вполне ожидаемый результат, ни игры не было, ни голов ярких.
Alista
Alista
сегодня в 20:33
Матч с признаками договорняка, радует только одно - филиал потеснил главную команду в таблице.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 20:31
Еще одного тренера, бывшего спаратча впору снимать, никакого толку.
abrek123
abrek123
сегодня в 20:31
Да смотришь матчи и вспоминаешь начало сезона, когда все эксперты предрекали с карпиным и составом как по их мнению борьбу за выживание, а теперь 7 туров спустя Ростов на втором месте в чемпионате))
Sergus
Sergus
сегодня в 20:29
Скучный матч двух пердивных команд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:28
Впереди евролига,растеряете все.жаль но так и будет...
Евролига и у основных соперников тоже. Конечно, могут выстрелить условные Ростов, Ахмат или Динамо, но основные всё таки москвичи плюс Краснодар...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:18
Чуть больше шансов на победу было у Ростова, но в целом результат закономерен.
украб украл укроп
украб украл укроп
сегодня в 20:14
уралу не привыкать разбазаривать поведя
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 20:10
Думал что Ростов,победит.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:59
Т9
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:59
Ничья,ну и по фиг.Судя по трансферам в рпл,мы можем с фКарпиным многт чего добиттся.Кстати кто следит за нашим футболом понимает что Карпин в Ростове не слкчайно и под очень большие цели.А эта обидная ничья не горче чем вчерашнее порадение Спартака....
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 19:58
Ростов-Годзюр ничья
Сыграли не на максимуме, но достаточно на своем уровне
Бьёрну не фартило
Урал сражался
alexamit
alexamit
сегодня в 19:58
Кошмар,а не футбол!Карпин сказал-Ну Слава Богу,отскочили,Парфенов-Ничего,всё нормально!Футболёры!Вы что всю неделю,водку что-ли жрете,что после недели отдыха как сонные мухи ползаете по полю 90 минут?Перед игроком Урала половина поля свободно,а он ползёт по нему,медленнее черепахи?Спартак должен был Терек в газон закатать,а он с такими игроками продувает горным пастухам?Вы в своём уме или нет?На расстоянии пяти метров точно пас отдать никто не может,и это называется российский футбол?Да вы хоть иногда глядите по телевизору,как играют в Европе?Уму не постижимо,за что вам деньги платят,и немалые,в сравнении с работягами?Так те вкалывают по 8-9 часов каждый день и часто с одним выходным в неделю.А вы неделю дурака валяете на тренировках,чтобы потом полтора часа отходить по полю!Позорище,а не игры!И к сожалению,так со всеми командами.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:53
Судя по матчу Ростов устраивала ничья. Куча брака. Салетрос очень плохо играет. Гулиев снова молодец
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:53
По любому мы на втором месте,остановите чемпионат и мы в Лиге Чемпионов)))))!!!!!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:53
И ничья хорошо .
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:51
Ростову нужен хороший нападающий,все смеялись когда я очень хотел Дзюьу в Ростов,мы взяли кубок и остались в РПФЛ.Сейчас нам нужен такой же скрытый талант....
castromen
castromen
сегодня в 19:48
Понравились игрой Гацкан,Гулиев,Годзюр. Георгич,наверное не хотел обидеть Парфена,и поэтому ничья (((
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:48
Впереди евролига,растеряете все.жаль но так и будет...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 19:47
При взгляде на таблицу радует глаз красная стрелочка слева от слова Спартак .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:47
Ну вот, отрыв Зенита уже приличный. Не растерять бы ,как в том сезоне...
pomor45
pomor45 ответил Leha-ha50
сегодня в 19:45
Как же беззубо играет Урал, просто голимые навесы - весь арсенал в нападении. Было ощущение, что если Ростов чуть прибавит, то сметет уральцев вчистую! Но этого почему то не произошло, хотя Ростов явно посолидней будет!!!
Я, вот, полагаю, что Карпин был бы неплохим тренером для Зенита. Пожалуй, даже лучше Семака. По крайней мере, его видение игры вполне подходит Зениту.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Аксинья
сегодня в 19:45
Иван привет.Карпин меня радует,аозмужал как тренер .А викинги,ну Урал надо было побеждать,хотя это футбол))))/
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Absinthe3
сегодня в 19:44
Мы потеряли очки. Что ж, идем дальше!
Но получили урок на будущие игры!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:44
Я и ставил на ничью
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