«Урал» и «Ростов» обменялись голами

сегодня, 19:25

«Урал» и «Ростов» расписали мировую в матче 7-го тура РПЛ .

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» – «Ростов» – 1:1 (0:0)

Голы: Ароян 47 - Ионов 49

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов 75), Фидлер, Димитров, Бумаль Майега, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир 70), Ильин

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Ростов»: Абаев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк (Логашов 80), Гацкан, Салетрос, Гулиев, Скопинцев, Ионов (Зуев 90), Сигурдарсон (Шомуродов 83)

Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Гулиев 61, Бумаль 84, Фидлер 90+1

Судья: Галимов Роман.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что в случае победы ростовчане могли обойти по очкам «Спартак», который вчера уступил «Ахмату». Впрочем, по дополнительным показателям «Ростов» все равно вышел на вторую позицию.