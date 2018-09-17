«Урал» и «Ростов» обменялись голами

«Урал» и «Ростов» расписали мировую в матче 7-го тура РПЛ.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» – «Ростов» – 1:1 (0:0)
Голы: Ароян 47 - Ионов 49
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов 75), Фидлер, Димитров, Бумаль Майега, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир 70), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Ростов»: Абаев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк (Логашов 80), Гацкан, Салетрос, Гулиев, Скопинцев, Ионов (Зуев 90), Сигурдарсон (Шомуродов 83)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Гулиев 61, Бумаль 84, Фидлер 90+1
Судья: Галимов Роман.
«Соккер.ру» вел
Отметим, что в случае победы ростовчане могли обойти по очкам «Спартак», который вчера уступил «Ахмату». Впрочем, по дополнительным показателям «Ростов» все равно вышел на вторую позицию.