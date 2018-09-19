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Родриго Эрнандес: «Гризманна никак не задели слова Рамоса»

сегодня, 07:53
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес подвёл итоги матча с «Монако» (2:1) в Лиге чемпионов, а также прокомментировал слова защитника «Реала» Серхио Рамоса о нападающем «матрасников» Антуане Гризманне.

Напомним, по мнению Рамоса, француз показал своё невежество, когда заявил, что уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Мы пропустили нетипичный для «Атлетико» гол. Было непросто совершить камбэк, но мы это сделали. У нас есть этот характер, который позволил нам преодолеть препятствие.

Гризманн говорит за себя своей игрой на поле. Остальные пусть твердят, что им захочется. Антуана никак не задело то, что сказал Рамос.

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Все комментарии
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 08:58
Всё верно. С чего бы вдруг Гризманна стали интересовать слова презренной истерички и симулянта? У всех этих рамосов, марсело и прочих кристин будет возможность робко высказать своё мнение в надежде быть услышанными разве что в марте, восьмого числа... Хотя до Месси Гризманну действительно ещё расти и расти, а вот кристинку он давно уже перерос, что доказал прошедший чемпионат Испании...
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