Родриго Эрнандес: «Гризманна никак не задели слова Рамоса»

Полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес подвёл итоги матча с «Монако» (2:1) в Лиге чемпионов, а также прокомментировал слова защитника «Реала» Серхио Рамоса о нападающем «матрасников» Антуане Гризманне.

Напомним, по мнению Рамоса, француз показал своё невежество, когда заявил, что уже достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Мы пропустили нетипичный для «Атлетико» гол. Было непросто совершить камбэк, но мы это сделали. У нас есть этот характер, который позволил нам преодолеть препятствие.

Гризманн говорит за себя своей игрой на поле. Остальные пусть твердят, что им захочется. Антуана никак не задело то, что сказал Рамос.