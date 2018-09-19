Почеттино: «У нас нет д*****вых игроков. Относитесь с уважением!»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после поражения от «Интера» в Лиге чемпионов (1:2) резко ответил на вопрос о «плохом» стартовом составе на игру. Перед игрой тренер сообщил, что защитники «шпор» Тоби Алдервейрелд и Киран Триппьер не сыграют с «Интером» по техническим причинам.

Мне кажется, что мы должны обсуждать футбол. Потому что вы понимаете, что заставляете меня говорить неприятные вещи. Вы проявляете неуважение к игрокам, которые сегодня показали себя лучше соперника.

Зачем проявлять неуважение к футболистам? Вы можете обвинить меня и сказать: «Тренер, вы так отстойно выбираете стартовый состав!» Но пожалуйста, не проявляйте неуважения к игрокам, потому что это моё решение. У нас есть 25 футболистов.

Задавая мне такой вопрос, вы подразумеваете, что если я выпущу на поле 11 лучших игроков, то остальные 13-14 – это хлам и д***мо.

Когда я выбираю стартовый состав на игру, вы должны с уважением отнестись к моему решению, потому что я тренер. Вы слишком сильно демонстрируете своё неуважение к игрокам, которые действуют на позициях отсутствующих ребят.