Диего Коста: «Плохое поле? Наш газон тоже в ужасном состоянии»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста после выездной победы над «Монако» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов (2:1) прокомментировал качество газона на стадионе «Луи-Дозьем» и оценил игру своего партнёра по команде Антуана Гризманна.

Плохое состояние газона? Мы приехали сюда со стадиона «Ванда Метрополитано», где поле также ужасное. Дома мы обсуждаем то, как у нас может быть такой плохой газон, затем приезжаем сюда и видим то же самое.

Гризманн? Мы все знаем, какими качествами он обладает. Играть рядом с ним – большая честь. Мы стали лучше понимать друг друга и продолжаем работать, чтобы одерживать победы. Гризманн продемонстрировал, насколько он талантливый игрок.