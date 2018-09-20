«Астана» выцарапала ничью в матче с «Динамо»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 5:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:2 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:1 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:2 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 22’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.51 4.13
22:00 22’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 22’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:1 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.41 3.37 3.09
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.51 7.08
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 Идет первый тайм, 22’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.07 15.25 41.85
22:00 23’ Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.75 5.75 1.27
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Астана» выцарапала ничью в матче с «Динамо»

сегодня, 21:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)2 : 2Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

Киевское «Динамо» упустило победу над «Астаной в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Киев, стадион »НСК Олимпийский"

«Динамо» – «Астана» – 2:2 (2:1)
Голы:  Цыганков 11, Гармаш 45+2 - Аничич 21, Муртазаев 90+5

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Шепелев 90+3), Гармаш (Дуэлунд 79), Цыганков (Морозюк 90+1), Вербич, Русин
Главный тренер: Хацкевич Александр.

«Астана»: Эрич, Рукавина, Постников, Аничич, Шомко, Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев 89), Энрике, Кабананга (Джанья 84), Алмейда (Мужиков 81)
Главный тренер: Бабаян Григорий.

Предупреждения: Бурда 42, Русин 82

Судья: Озкахья Халис.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

«Ренн» в параллельной встрече группы К обыграл «Яблонец» и возглавил квартет.

В другом матче «Челси» обыграл ПАОК.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
сегодня в 22:17
Астана приятно удивила, дома уроет Динамо в два счета.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:12
Астана молодцом!!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 22:11
А шо это такое, Астана?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:06
Скоро казахи обгоняют хохлов.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:05
Соккер ру самый демократический сайт, Освещает все новости футбола. А то на фут. уа Локо проиграл- сразу новость, а ЦСКА 2-2 с Викторией, нет новостей.
cska plus
cska plus
сегодня в 22:00
Молодцы казахи!
СЛАВА УКРАИНОВ
СЛАВА УКРАИНОВ
сегодня в 21:59
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    сегодня в 21:58
    Астана передает привет Виды за слова Слава Украине😂😂😂😂
    ZA POROGA
    ZA POROGA
    сегодня в 21:57
    пока Динамо будет суркиснявым - ее удел играть вничью с какой-то астаной и ей подобным....
    вот чево может сделать суркисня с некогда великим клубом..(((
    AktobeBarca
    AktobeBarca
    сегодня в 21:57
    Повезло Динамо могли и проиграть
    311
    311
    сегодня в 21:55
    Респект казахам! Украине зрада!)
    dimagas1
    dimagas1
    сегодня в 21:55
    Хацкевичу уже пора думать об отставке.Так играть нельзя,даже с такими днарями как Астана.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 21:54
    Так им и надо!!! Может поймут, что в футболе играют 90 минут, пижоны
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