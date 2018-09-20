«Астана» выцарапала ничью в матче с «Динамо»

Киевское «Динамо» упустило победу над «Астаной в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.
Киев, стадион »НСК Олимпийский"
«Динамо» – «Астана» – 2:2 (2:1)
Голы: Цыганков 11, Гармаш 45+2 - Аничич 21, Муртазаев 90+5
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Шепелев 90+3), Гармаш (Дуэлунд 79), Цыганков (Морозюк 90+1), Вербич, Русин
Главный тренер: Хацкевич Александр.
«Астана»: Эрич, Рукавина, Постников, Аничич, Шомко, Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев 89), Энрике, Кабананга (Джанья 84), Алмейда (Мужиков 81)
Главный тренер: Бабаян Григорий.
Предупреждения: Бурда 42, Русин 82
Судья: Озкахья Халис.
«Соккер.ру» вел
«Ренн» в параллельной встрече группы К обыграл «Яблонец» и возглавил квартет.
В другом матче «Челси» обыграл ПАОК.
вот чево может сделать суркисня с некогда великим клубом..(((
вот чево может сделать суркисня с некогда великим клубом..(((