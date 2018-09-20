«Марсель» дома уступил «Айнтрахту»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы французский «Марсель» проиграл немецкому «Айнтрахту».
Марсель, «Велодром»
«Марсель» - «Айнтрахт» Франкфурт - 1:2 (1:0)
Голы: Окампос 3 - Торро 52, Йович 89
«Марсель»: Пеле, Чалета-Цар, Рами (Густаво 7), Камара, Сарр, Пайет, Стротман, Лопес, Жермен, Окампос (Радоньич 72), Товен (Митроглу 84)
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Абрахам, Виллемс, Да Коста, Торро, Де Гузман (Фалетт 62), Хасэбе, Аллер (Йович 75), Костич, Гачинович (Мюллер 46)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Виллемс 16, Виллемс 59
Удаление: Виллемс 59
Судья: Юг (Словения).
В другом матче группы «Лацио» победил «Аполлон».