«Марсель» дома уступил «Айнтрахту»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Украина. Кубок
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 5:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:2 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:1 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:2 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 25’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.51 4.13
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 26’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:2 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.41 3.37 3.09
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.51 7.08
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.07 15.25 41.85
22:00 26’ Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.75 5.75 1.27
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
ГлавнаяНовости

«Марсель» дома уступил «Айнтрахту»

сегодня, 21:49
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы французский «Марсель» проиграл немецкому «Айнтрахту».

Марсель, «Велодром»

«Марсель» - «Айнтрахт» Франкфурт - 1:2 (1:0)
Голы: Окампос 3 - Торро 52, Йович 89

«Марсель»: Пеле, Чалета-Цар, Рами (Густаво 7), Камара, Сарр, Пайет, Стротман, Лопес, Жермен, Окампос (Радоньич 72), Товен (Митроглу 84)
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Абрахам, Виллемс, Да Коста, Торро, Де Гузман (Фалетт 62), Хасэбе, Аллер (Йович 75), Костич, Гачинович (Мюллер 46)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Виллемс 16, Виллемс 59

Удаление: Виллемс 59

Судья: Юг (Словения).

В другом матче группы «Лацио» победил «Аполлон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Севилья» дома уверенно разобралась со «Стандардом»
Сегодня, 21:51 4
«Астана» выцарапала ничью в матче с «Динамо»
Сегодня, 21:50 13
«Вильярреал» и «Рейнджерс» сыграли вничью
Сегодня, 21:48 2
ПАОК с Вернблумом не смог одолеть «Челси»
Сегодня, 21:47 16
Классон принес «Краснодару» три очка в матче с «Акхисаром»
Сегодня, 21:46 38
«Лацио» обыграл «Аполлон» в матче Лиги Европы
Сегодня, 21:46 0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100