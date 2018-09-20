«Марсель» дома уступил «Айнтрахту»

Первая еврокубковая неделя пока не принесла победу России: «Локо» уступил, ЦСКА

Первая в Лиге чемпионов и 11-я красная карточка в карьере довела Криштиану

«Реал» Лопетеги не обязательно будет таким же удачливым, как «Реал» Зидана, но